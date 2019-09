"Je peux jouer sur tous les fronts de l'attaque" : Alexis Goncalves est prêt à aider la Berrichonne Football

Châteauroux, France

À 22 ans, Alexis Goncalves vient de signer son premier contrat professionnel avec la Berrichonne Football. L'attaquant aura la lourde tâche de renforcer le secteur offensif castelroussin en souffrance depuis le début de saison : aucun but marqué en Ligue 2 et un tout petit inscrit en Coupe de la Ligue. Il arrive aussi dans un club en crise de confiance : aucune victoire en six matchs de championnat et une triste 19e place au classement. "Toute équipe peut connaître un début de saison difficile. Ça ne veut rien dire. Le temps que la cohésion se fasse avec les nouveaux joueurs, c'est normal qu'il y ait des difficultés", souligne Alexis Goncalves.

Goncalves rejoint la Berri après une saison passée à Toulon. Il a obtenu la montée en National cette saison. Mais jouer à un haut niveau comme la Ligue 2, il ne connaît pas. L'attaquant croit en ses qualités. "Mes qualités sont la puissance, la vitesse, les dribbles et les frappes", détaille Alexis Goncalves. "Une fois, je jouais excentré, une fois je jouais attaquant. Je peux jouer sur les trois fronts de l'attaque", ajoute-t-il.

Pisté par Châteauroux depuis décembre 2018

Alexis Goncalves dit avoir eu plusieurs offres sur la table. Notamment une de Saint-Étienne pour évoluer avec la réserve. Mais Châteauroux le suivait depuis le mois de décembre 2018. "J'aurai plus mes chances à Châteauroux qu'à Saint-Étienne. Je connais beaucoup de personnes qui signent pro mais pour être le quatrième ou cinquième attaquant. Ici, je postule pour être titulaire. On m'a dit que si j'étais décisif, je jouerais", explique le jeune attaquant de 22 ans.