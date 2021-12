Avec Olivier, le Père Noël de Mériadeck à Bordeaux : "Je retrouve le contact avec les enfants"

Difficile de mettre la main dessus l'année dernière à cause de la pandémie. Cette année, si le variant Omicron vient jouer les trouble-fête, le Père Noël des centres commerciaux et autres marchés de Noël a tout de même pu refaire surface. "Cette année, j'ai la possibilité d'être en contact avec les enfants, tout en gardant le masque toute la journée", confie Olivier Vandenabeele, le Père Noël du centre commercial Mériadeck, dans le centre-ville de Bordeaux.

Je garde quand même les distances au maximum, je ne prends que les nouveau-nés sur les genoux pour la photo - Olivier Vandenabeele

D'emblée, il se veut rassurant. Olivier est non seulement masqué, mais vacciné. "Je suis très protégé, il n'y a aucun souci. Je garde le masque en permanence, les enfants ne voient pas la différence, et ils sont très contents de me voir, assure-t-il. Je garde quand même les distances au maximum, je ne prends que les nouveau-nés sur les genoux pour la photo, c'est l'instant d'une minute..." Les enfants, mais aussi les parents sont heureux. "On voit la lumière dans leurs yeux."

De Père Noël à barman

Olivier invite souvent les enfants à "prendre soin d'eux", à "faire très attention", tout en soulignant qu'il n'est "pas là pour ça non plus". "Je leur glisse de temps en temps ce message, mais je veux surtout leur donner du bonheur et leur dire qu'ils continuent à être très sages avec leurs parents et leurs proches."

Après les fêtes, Olivier va troquer son costume de Père Noël contre celui de barman. "Olivier, c'est un peu l'homme à tout faire, sourit l'intéressé. Barman en saison, et l'hiver, il profite de donner du plaisir aux gens grâce aux spectacles". Et d'adresser un message aux auditeurs et lecteurs de France Bleu : "Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes, soyez prudents, protégez-vous, et Joyeux Noël à tous !"