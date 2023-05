"Je souhaite à tous les jeunes de croiser la route d'un Jacky Blot", la Touraine rend hommage à son vigneron

En début de semaine, la Touraine a perdu un grand vigneron. Jacky Blot, décédé à 75 ans des suites d'un cancer. Depuis lundi, les hommages se sont multipliés. Ce matin du samedi 20 mai, une cérémonie était rendue en son hommage au Clos de Mosny à Saint-Martin-le-Beau. Des centaines de personnes s'y sont rendues.

C'est bien sûr au milieu des vignes, entre le chenin qui a fait sa renommée, que le cercueil de ce grand vigneron reposait ce samedi matin. Pour un dernier hommage, ils étaient très nombreux à s'être déplacés.

Un dernier hommage rendu à ce grand vigneron tourangeau © Radio France - Laurette Puaud

Une cérémonie laïque, ponctués de discours et de musiques. Des prises de paroles de proches, comme de ses compagnons de saut en parachute, appelés les 3 mousquetaires, "il était d'Artagnan", disent-ils. Les mots de ses proches collaborateurs, "je souhaite à tous les jeunes qui débutent dans ce métier de croiser la route d'un Jacky Blot, grand bien leur fasse !" Des discours qui mentionnaient le soutien inconditionnel de sa femme Joëlle, "derrière un grand homme il y a toujours une femme." Des hommages qui vont aussi aux enfants et petits-enfants de Jacky Blot. "Il y a quelque chose de plus fort que la mort : c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants", citation de Jean d'Ormesson prononcée à la fin d'un discours d'hommage à Jacky Blot.

Des centaines de personnes réunies dans les vignes du Clos Mosny pour rendre hommage à Jacky Blot © Radio France - Laurette Puaud

Un rite franc-maçonnique

A la fin de la cérémonie, l'hommage de la Loge a réuni les proches de Jacky Blot. Autour du cercueil, plus de cinquante personnes se sont joint les mains, croisés, formant une chaîne d’union. "Gémissons", "espérons", ont été prononcés. Un rite funéraire franc-maçonnique pour rendre hommage au défunt.

Une chaîne d'union créée autour du cercueil © Radio France - Laurette Puaud

Les amis de Jacky Blot ont pu dire un dernier au revoir au cercueil de Jacky Blot entre le chenin. Après quoi, un verre du souvenir était offert. Les personnes présentes pouvaient écrire un petit mot dans un registre de condoléances.

La cérémonie s'est terminée dans l'intimité, au crématorium Tours, Esvres.