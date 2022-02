"Je suis à bout" : près de 150 étudiants et professeurs en STAPS manifestent contre le manque de moyens

Ce jeudi midi, près de 150 étudiants et une vingtaine de professeurs en STAPS à Tarbes et à Anglet manifestaient contre le manque de moyens devant la présidence de l'UPPA, l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Il n'y a plus assez d'enseignants pour assurer tous les cours correctement.

Près de 150 étudiants et une vingtaine de professeurs en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) à Tarbes et à Anglet manifestaient contre le manque de moyens devant la présidence de l'UPPA, l'université de Pau et des Pays de l'Adour ce jeudi midi. Une manifestation dynamique puisque pendant une heure, les étudiants ont chanté, dansé et craqué quelques fumigènes. Sur leurs nombreuses pancartes, on pouvait lire : "Staps en péril", "Où est notre avenir ?" ou encore "Les profs sont noyés, ils ne pourront pas nous apprendre à nager".

Ils étaient là en solidarité pour leur enseignants et parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir. Il y a de plus en plus d'étudiants en STAPS à Tarbes et à Anglet , la faculté avait annoncé 12 postes supplémentaires pour faire face à l'afflux d'élèves, mais finalement il n'y en a que six, avec des conséquences sur les conditions de travail et d'enseignement. "Je suis à bout. Je corrige des copies, je ne fais que ça. Et pourtant je ne suis jamais satisfaite de mon travail, parce que c'est trop" explique Gwénaëlle, une enseignante, les larmes aux yeux quand elle évoque son travail.

"Il n'y a pas assez de monde. C'est le prof de danse qui donne les cours de psychologie, et à Anglet, il n'y a pas de prof d'informatique. On risque de ne pas avoir notre diplôme parce qu'il nous manque ce cours" explique un élève.

Laurent Bordes, le président de l'université affirme que d'ici 2023, 3,5 enseignants en plus seront recrutés. Selon lui, c'est une petite victoire dans un contexte global de réduction des effectifs d'enseignants.