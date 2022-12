"Je suis abattu" : la déception des Tourangeaux après la défaite de la France en finale de la coupe du monde

Tout était prêt pour passer une superbe soirée à Tours ! Des drapeaux tricolores, des télévisions géantes sur la place Plumereau et quelques verres de bière. Les Tourangeaux y ont cru jusqu'au bout mais malheureusement c'est l'Argentine qui a finalement remporté la coupe du monde de football après une cruelle séance de tirs au but et un match de folie.

"L'ambiance est délétère !"

La place Plumereau était pleine à craquer ce dimanche après-midi pour assister à la grande finale de la coupe du monde de football entre l'Argentine et la France. Des centaines de Tourangeaux étaient amassés devant d'immenses télévisions. Drapeaux tricolores, un peu de maquillage sur les joues : l'ambiance est bonne enfant au coup d'envoi du match. Mais cette bonne ambiance est vite gâchée par le 2e but des Argentins : "Il n'y a rien qui va : il pleut et on perd !" s'amuse Cathy, venue entre amis de Saint-Martin-le-Beau à quelques kilomètres de Tours. Le silence règne sur la place : "c'est délétère" ajoute un supporter mais son copain est un peu plus optimiste : "Avant la mi-temps ça va repartir. C'est une finale, une finale ça se gagne". Les Bleus ne reviennent toujours pas et à la mi-temps certains supporters dépités commencent à quitter la place comme Louis : "C'est très compliqué, c'est un jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir. Kylian il dort".

"Kylian on t'aime"

Le roi Kylian MBappé se réveille à la 80e minute avec un penalty puis un deuxième but une minute plus tard. Les deux équipes sont à 2 partout, direction les prolongations : "On y croit" crie un groupe de jeunes tourangelles dans la foule. Elles sont subjuguées par la remontada des Bleus. Mais le scénario tant redouté arrive : les tirs aux buts. "Ils vont tous marquer sauf les Argentins" s'amuse un jeune supporter. La place retient son souffle et scande "Hugo ! Hugo !" en soutien au gardien tricolore. Rien n'y fait. Les Bleus échouent et les Argentins sont champions du monde.

"J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps"

La place Plum' se vide lentement. Des centaines de déchets jonchent le sol. "C'est fini, c'est plié. Je suis abattu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps" confie un jeune homme, les yeux rougis et le maillot de l'équipe de France sur les épaules. "On est dégouté" lance un supporter un peu plus loin, "je ne ferai aucun commentaire" ajoute une de ses amies. Mais Quentin veut rester optimiste : "Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vice champion du monde, on a brisé la malédiction". "C'est une chose qui arrive" ajoute Maxime "Ce sont nos Bleus on les soutiendra toujours, allez les Bleus et la prochaine coupe du monde elle est pour nous". Rendez-vous est pris en 2026 pour la victoire !