"Je suis allé à Lunéville, et Limoges à côté c'est Los Angeles" : le sketch d'un humoriste fait réagir

Lunéville, France

"Je suis allé à Lunéville et Limoges à côté c'est Los Angeles" : dans un sketch posté sur les réseaux sociaux fin décembre l'humoriste Djimo, qui fait partie du Jamel Comedy Club, se moque de la ville de Meurthe-et-Moselle. La vidéo a depuis été partagée des milliers de fois, et a suscité de nombreux commentaires, amusés ou vexés, d'habitants de la région. Nul doute qu'elle fera partie des discussions de certaines Lunévillois, ce lundi 6 janvier, lors des vœux du maire.

Une vidéo partagée des milliers de fois

La vidéo est bien connue dans les rues de Lunéville, où les habitants prennent la chose plutôt avec humour : "Ce qu'il dit, c'est un peu vrai (...) et puis, on n'entend pas souvent parler de Lunéville" commentent certains passants, amusés. Dans son sketch, Djimo se moque directement du maire de Lunéville, Jacques Lamblin, qu'il raconte avoir croisé au Leclerc, en quête de promos. L'élu assure ne pas avoir vu la vidéo, même si on lui en a parlé. "Je n'y vois que de la taquinerie, rien de méchant. Nous aussi on aime bien rigoler" temporise Jacques Lamblin, qui le promet : il ne nourrit pas de rancœur vis-à-vis de l'humoriste.