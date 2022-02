Testeur covid à Strasbourg : "Je suis au chaud et en plus c'est bien payé"

Vous les retrouvez sous des chapiteaux ou encore des tentes devant des pharmacies et des laboratoires : les testeurs covid ! Depuis le début de la crise sanitaire, ces hommes et femmes vêtus d'une blouse font parti du paysage. Mais derrière leur masque FFP2, ce sont souvent des étudiants qui sont sur le pont toute la journée !

Cela fait trois mois que Marion, 25 ans, met des cotons tiges dans le nez. Elle a d'abord travaillé pour les urgences et depuis le mois de novembre, c'est elle que vous pouvez croiser devant une pharmacie strasbourgeoise.

Cette élève infirmière n'est pas là pour le plaisir de faire mal, au contraire. "Je suis contente car on me dit que je suis douce, que je ne fais pas mal. Mais le plus dur ce sont les enfants. Ils nous le font savoir quand ils ne sont pas contents" assure la jeune femme de 25 ans.

Je peux m'arranger avec mes heures de cours

Faire des tests est aussi et surtout pour la jeune fille l'occasion de gagner de l'argent. En semaine, Marion elle touche environ 15 euros brut et le dimanche entre 23 et 24 euros net. "Cela m'évite de retravailler dans les services covid des hôpitaux et puis je peux m'arranger suivant mes heures de cours", précise la future infirmière.

Un travail agréable

Si ces derniers jours, le nombre de personnes à tester a diminué, elle a effectué dans les périodes les plus intenses, jusqu'au 125 tests par jour. "Les journées étaient super longues, je n'avais même pas le temps de faire une pause."

Marion s'estime cependant plutôt chanceuse par rapport à ses confrères et consoeurs dans les chalets. Elle, pratique toute la journée dans un algeco. "Je suis au chaud. J'ai deux fenêtres et j'ai même deux petits chauffages donc je suis plutôt très bien installée" sourit la jeune femme.

Dans sa petite pièce, elle "voyage" aussi un peu en écoutant les patient venus se faire tester pour passer la frontière. Son contrat se termine dans un peu plus d'un mois et elle ne serait pas contre prolonger l'expérience.