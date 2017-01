Attentat Charlie Hebdo: "Je suis Charlie", deux ans après et pour combien de temps encore?

Suite à l'attentat contre Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, cinq millions de Français étaient descendus dans la rue pour scander:"je suis Charlie". Deux ans après, ce slogan signifie-t-il toujours quelque chose? Enquête dans les rues de Sens.

C'était il y a deux ans. L'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo était attaqué par deux terroristes faisant douze morts dont un policier abattu alors qu'il tentait d'arrêter les deux hommes. Deux jours après, c’était la prise d’otages au magasin hyper casher de la porte de Vincennes et une policière municipale était assassinée.

Suite au massacre, le 11 janvier, 5 millions de personnes descendent dans la rue affichant le slogan : "Je suis Charlie". Ensemble, solidaires, les français clament qu’ils n’ont pas peur, qu’ils resteront unis, qu’ils ne cèderont pas à la haine.

Deux ans après, que reste-t-il de cet élan ? Que signifie "Je suis Charlie » aujourd’hui? Renaud Candelier a posé la question à des icaunais dans les rues de Sens.

Se souvenir de la liberté bafouée

Pour certains comme Henrick de Villeroy, "être Charlie", c'est souvenir d’une perte douloureuse.

Les gens qui sont partis, c’étaient vraiment des « très grands ». Cela a touché de grands journalistes, des intellectuels qui étaient vraiment pour la liberté. - Henrick, de Villeroy,

Une liberté qu’ils ont payée de leur vie. Pour Annie de Saint-clément, c’est de cela dont il faut se souvenir. Dire « je suis Charlie » aujourd’hui, c’est mené un combat contre le fanatisme.

« Je suis toujours Charlie », ça veut dire qu’il faut continuer à se battre pour que l’on puisse s’exprimer, que l’on ne soit pas complètement brider à cause d’idées religieuses. C’est dire que l’on a le droit de penser ce que l’on veut. - Annie, de Saint-clément

"On a envie de se taire deux ans après tellement c'est douloureux encore", les réactions des Sénonais. Partager le son sur : Copier

Le rêve de ne plus avoir à dire « Je suis Charlie »

C'est pour cette raison, pour défendre ces libertés que beaucoup de Français ont acheté les numéros de Charlie Hebdo début 2015.

Jean-Pierre Colson de la maison de la presse « la Civette » à Sens avait pu vendre jusqu’à 700 exemplaires supplémentaires, par rapport aux mois précédent l’attentat. Mais cet emballement pour Charlie n'a finalement duré que quelques mois.

On est revenu au volume de vente d’avant les attentats : trois à quatre numéros de Charlie Hebdo par semaine. - Jean-Pierre Colson, de la Civette, maison de la presse à Sens

« Je suis Charlie » a surtout été le moyen de dire « NON » à la barbarie et aujourd’hui encore, on a besoin de ce slogan selon Alexia.

C’est toujours d’actualité. Avec les attentats partout, qu’ils soient en France ou ailleurs, on se sent toujours touchés et on a envie que ça s’arrête. - Alexia, de Sens

Les sénonais attendent donc le jour, où ils n’auront plus à dire : "Je suis Charlie".