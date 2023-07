"Je suis chaud-bouillant" : tout un village de Dordogne dehors pour le passage du Tour de France

Michel et ses amies boivent le café sur la petite place de Lisle, sous les guirlandes en carton de maillots jaunes, verts et à pois. "Jacques m'a dit que la caravane passera vers 13h. Je vais me mettre dans la forêt, sur la grande ligne droite à la sortie de Lisle", dit-il.

Il ne veut pas louper le passage des coureurs. Ils arriveront de la route de Ribérac, et traverseront le village à toute vitesse, direction Bourdeilles.

Tout le monde sur le bord de la route

Le Tour est passé plusieurs fois par Lisle, mais à chaque fois c'est une grosse fierté pour les habitants. Dans le village on a fabriqué une sculpture avec des vélos, la boulangère a décoré sa vitrine, et Philippe a fabriqué une guirlande de gourdes qu'il a attachée sur sa porte. "Il y a Cofidis, Crécit agricole, une ancienne équipe... Depuis que je sais j'ai cherché sur Internet, tout pour être prêt le Jour J. Je suis chaud bouillant !".

Samedi, il se mettra juste devant la porte de chez lui. Le passage de la caravane est prévu très exactement à 12h47, 14h36 pour les coureurs.

Une sculpture de vélos pour accueillir les coureurs. © Radio France - Jeanne de Butler

"C'est une belle route, très agréable en vélo. Il va y avoir du monde au bord des routes", dit Alain, un mordu de vélo. ll vient de faire une partie du parcours, 49 kilomètres jusqu'à Brantôme. Chacun a son préféré, Pinot, Alaphilippe, ce sera dur de les deviner, les cyclistes vont passer tellement vite. "Il y a un sprint de bonification à Tocane, alors peut-être qu'on aura une échappée", sourit Philippe. Lui a prévu de sortir son escabeau s'il y a trop de monde, pour les voir arriver de loin.