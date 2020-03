"Je suis choqué", la stupéfaction à Valence à l'annonce de la fermeture des bars, restaurants et cinémas

Face à un coronavirus de plus en plus virulent, le gouvernement a décidé de fermer tous les lieux publics "non essentiels" à partir de minuit ce samedi et jusqu'à nouvel ordre. A Valence, les habitants ont profité jusqu'au dernier moment des bars et des restaurants.

A Valence et dans toute la France, fermeture des bars, restaurants et commerces non essentiels.

"Nous avons vu trop de gens dans les cafés et les restaurants. Pour quelques semaines, ce n'est pas ce que nous devons faire", a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe ce samedi soir. Pour éviter une plus large propagation du coronavirus, qui a déjà contaminé 4.500 personnes en France, tous les lieux "non essentiels" ferment leurs portes au public, jusqu'à nouvel ordre. Cela comprend les bars, les restaurants, les cinémas, les zoos (notamment le safari de Peaugres), entre autres. De nombreux Valentinois ont appris la nouvelle attablés à la terrasse d'un café, sur leur téléphone portable. "Je suis choqué et triste", réagit Yakopo, entouré de ses amis au bar La Bastille de Valence. "J'ai beaucoup de mal à réaliser. On ne mesure pas le danger du coronavirus, renchérit Camille, la vingtaine, ce n'est pas comme si on voyait les gens mourir dans la rue. Ces fermetures, ça me fait peur".

Un groupe d'amis profite d'un dernier verre dans un bar de Valence © Radio France - Claire Leys

Au cinéma Le Pathé de Valence, impossible d'assister aux dernières séances de 22 h, ce samedi soir, elles ont déjà été supprimées. Dans les restaurants, le personnel apprend la nouvelle tout en servant des plats. Laurent Morin est le patron de deux enseignes Subway à Valence, et malgré la stupéfaction, il garde son calme "Je suis en train de me renseigner pour monter des dossiers de chômage partiel pour mes salariés. Il faut aussi que je trouve une solution pour mes stocks de nourriture", explique-t-il. Même si cette situation pourrait avoir de sérieuses conséquences économiques, le patron dit "comprendre la décision du gouvernement".

Ce qui reste ouvert dans la Drôme et en Ardèche

Il est toujours possible de sortir pour effectuer des achats essentiels. La préfecture de l'Ardèche a d'ailleurs tenu à rappeler dans un communiqué que les commerces alimentaires, les pharmacies, les bureaux de tabac et de presse, les stations-services et les banques restent ouverts. "Si les transports en commun continuent de fonctionner, il est demandé à chacun de limiter ses déplacements", a ajouté la préfecture ardéchoise. Les opérateurs de transports publics de la Drôme et de l'Ardèche vont adapter leur plan de transport en ce sens.

Le stade 3 de l'épidémie est franchi

La France a atteint le stade 3 de l'épidémie, qui correspond à une circulation active du virus sur l'ensemble du territoire. Dans la Drôme, 45 personnes ont été contaminées et en Ardèche, l'Agence Régionale de Santé a recensé 20 cas. Les autorités recommandent désormais de limiter les contacts avec la famille ou les amis et rester chez soi le plus possible. Face à cette crise, la région Auvergne-Rhône-Alpes débloque un fonds d'urgence de 20 millions d'euros pour accompagner hôpitaux et professionnels de santé, en particulier pour accompagner l'achat de matériels respiratoires et de thermomètres flash.