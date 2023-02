"Je suis fier d'eux" : un professeur facilite l'intégration de réfugiés ukrainiens en Mayenne

L'Ukraine commémore ce vendredi 24 février le début de l'offensive russe dans le pays. Pour échapper à la guerre lancée le 24 février 2022 par la Russie, des centaines de milliers d'Ukrainiens ont pris la route de l'exil. Certains des réfugiés sont arrivés en Mayenne, comme Nezar Tamimi. Cet Ukrainien de 55 ans a étudié à la Sorbonne à Paris, il parle couramment le français. Il a donc rapidement été embauché par l'inspection académique de la Mayenne pour donner des cours de français aux enfants ukrainiens scolarisés dans notre département. Un an après, le professeur est fier de la progression de ses élèves.

ⓘ Publicité

Des cours aux écoliers ukrainiens et à une "dizaine" d'adultes

Nezar Tamimi est arrivé le 22 mars 2022 en Mayenne, après avoir fui la guerre en Ukraine avec sa femme et ses deux enfants. Il a pris sa voiture et a fait le trajet depuis Kiev, la capitale ukrainienne. Grâce à sa maîtrise de la langue française, il a été sollicité par l'inspection académique de la Mayenne. Le quinquagénaire donne aujourd'hui des cours de français à une quinzaine d'enfants ukrainiens scolarisés dans différentes écoles mayennaises. Il intervient par exemple dans le nord-Mayenne, à Neuilly-le-Vendin, une commune qui se situe à la frontière avec l'Orne. Pour faciliter ses déplacements, le conseil départemental de la Mayenne a mis une voiture à sa disposition. Le travail du professeur ukrainien porte déjà ses fruits, puisque ses jeunes élèves ont fait des progrès importants, un an après leur arrivée en Mayenne. "Malgré les difficultés qu'affrontent les élèves ukrainiens partout, j'ai constaté quand même une progression importante. Les élèves arrivent maintenant quand même à communiquer et à s'exprimer au sein de l'établissement scolaire. On a de bons résultats, ça avance", souligne Nezar Tamimi.

Nezar Tamimi a été recruté par l'inspection académique de la Mayenne, en avril 2022. © Radio France - Maïwenn Bordron

Le professeur ukrainien donne également des cours à des adultes : les cours de français pour adultes ont lieu tous les mercredis après-midi, pendant deux heures au lycée Réaumur à Laval. "Les Ukrainiens veulent apprendre la langue française parce que c'est très important pour eux de pouvoir communiquer avec les gens", souligne l'enseignant, recruté par l'Éducation nationale en Mayenne. Il ajoute en souriant : "J'en suis fier. Quand on voit les bons résultats, on est contents". Il suit aujourd'hui une dizaine d'adultes ukrainiens, installés en Mayenne. "Il y en a qui ont commencé les cours et qui ont trouvé du travail et qui ont commencé à travailler. Donc, ils ne peuvent pas prolonger avec moi", explique Nezar Tamimi.

L'Ukrainien de 55 ans sait qu'il va rester encore un moment en Mayenne. "Tous les Ukrainiens aimeraient rentrer en Ukraine. Mais quelle est la situation actuelle ? C'est très difficile. Même si la guerre s'arrête tout de suite, à mon avis, il faudra un peu de temps pour que la situation se rétablisse dans le pays", confie-t-il.

Un an après le début de la guerre en Ukraine, 292 Ukrainiens sont toujours accueillis en Mayenne, dont 101 enfants, d'après les derniers chiffres de la préfecture de la Mayenne.