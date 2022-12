"Je suis fière de mon pays" : à Tours, la joie des supporters Argentins sacrés champions du monde de football

Ils sont passés par toutes les émotions. D'abord euphoriques après les deux premiers buts argentins, puis de plus en plus stressés quand la France est revenue au score, pour finir pas être ivres de bonheur à l'issue des tirs aux buts. Au restaurant de Juan, un argentin installé rue Colbert à Tours qui avait fermé son établissement pour l'occasion, la petite dizaine de supporters de l'Albiceleste ne sont pas prêts de redescendre de leur nuage.

ⓘ Publicité

En pleurs après le coup de sifflet final, l'hôte de la soirée a encore du mal à réaliser que son pays est champion du monde. "J'ai 31 ans, je n'étais pas né en 1986 quand on a soulevé la coupe pour la dernière fois, c'est la première fois que je vois ça, c'est exceptionnel, sourit Juan. C'était un vrai beau match de foot. Merci Messi ! Il est incroyable.""

"Cette Coupe du Monde unifie le pays, ça amène de la joie et la fierté d'être Argentins"

Au milieu des chants à la gloire de l'Argentine, on sabre le mousseux et on appelle les copains à Buenos Aires pour connaître l'ambiance. Eduardo aimerait y être. Il est franco-argentin. Mais le cœur clairement Albiceleste quand il s'agit de football. "Je suis loin de tout ça, on est rue Colbert à Tours, mais j'ai un peu le sentiment d'être là-bas quand même. Si la France avait gagné, les supporters auraient bu quelques verres, donné quelques coups de klaxons et seraient rentrés chez eux. Rien à voir avec ce qui passe en Argentine. C'est la fournaise là-bas et je tuerai pour y être."

Le football est plus qu'un sport en Argentine. C'est une religion, avec comme Dieu vivant, Lionel Messi. Pour la mère d'Eduardo, c'est une victoire importante pour le pays. "La population vit un moment difficile, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Les jeunes partent pour avoir du travail ailleurs car ils n'ont pas d'opportunité. Mais cette Coupe du Monde unifie le pays, ça amène de la joie et la fierté d'être Argentins ! Moi, je suis fière de mon pays."

Pour continuer à fêter ce succès au Mondial, Juan, lui, fermera exceptionnellement son restaurant lundi et mardi. "Il faut bien deux jours pour s'en remettre ! Et encore (rires)."