Najat, responsable des ASH de Clinipole invitée à Paris, "fière de représenter les métiers oubliés"

La Montpelliéraine Najat Lachker-Zerrad fait partie des invités à la cérémonie du 14-Juillet en hommage aux personnels soignants et non soignants qui ont fait face au Covid-19. Elle est la responsable des agents de services hospitaliers (ASH) de la clinique du Parc à Castelnau-le-Lez (Hérault).

"Ne m'en parlez pas, je suis stressée !" s'exclame Najat Lachker-Zerrad dans un grand éclat de rire. C'est la direction du groupe Clinipole qui l'a choisie pour représenter les personnels soignants et non soignants à la cérémonie d'hommage de ce 14 juillet 2020 à Paris, place de la Concorde.

Najat a un parcours atypique : elle a été commerçante, puis secrétaire à la clinique du Parc de Castelnau-le-Lez, un des trois établissements hospitaliers du groupe Clinipole avec la clinique du Pic Saint-Loup à Saint-Clément-de-Rivière et la clinique Toulouse-Lautrec d'Albi. Aujourd'hui elle gère la société bionettoyage du groupe et les 150 agents de service hospitaliers, qui assurent le nettoyage des chambres, des salles et blocs opératoires, apportent les repas aux patients.

Des personnels de l'ombre oubliés

"Je suis fière de représenter ces personnels qui ont eux aussi été en première ligne face au Covid-19 et dont on a moins parlé", déclare Najat Lachker-Zerrad, qui reconnait que depuis la crise, les choses ont changé. "Au sein de la clinique, avant on se croisait avec les personnels soignants, chacun faisait son travail. Face au Covid, on a été plus solidaire, on est une famille."

À titre personnel, Najat Lachker-Zerrad prend cette invitation comme un honneur, en tant que femme et d'origine marocaine. "J'ai promis que je rapporterai plein de photos" conclut-elle.

"Nous aussi , on a été au front "Najat Lachker- Zerrad Copier