"Je suis heureux à 80%", Naqibullah, 24 ans, ancien mineur non accompagné

Naqibullah Rahmaty ne tient pas à s'attarder sur les raisons qui l'ont poussé à quitter l'Afghanistan, en 2015. Quand il fuit son pays, il est âgé de 17 ans, traverse d'abord l'Allemagne, puis arrive en France. La Jungle de Calais, où il passe quelques semaines. Le souvenir qu'il en garde ? "Tristesse. Galère. Même pour la nourriture. Je dormais par terre. Après, il y a des associations, des gens, qui nous ramenaient des trucs, mais vraiment dans ma tête, j'étais perdu".

De la Jungle de Calais à Montpellier

Impossible de passer en Grande-Bretagne malgré plusieurs tentatives alors, sur les conseils d'une association, il vient dans l'Hérault et, pour intégrer le dispositif MNA du Département, il passe toute une série d'évaluations, "évaluation de la minorité, bilan de santé, évaluation scolaire... etc." énumère Véronique Calueba, vice-présidente du Département en charge de l'Enfance. Tous les mineurs qui arrivent dans l'Hérault sont "mis à l’abri" dans deux structures (Montpellier et Saint-Bauzille-de-Putois, 50 places chacune), dans l’attente de la décision statuant sur leur minorité et leur isolement.

D'abord, apprendre la langue

À partir de janvier 2016, le premier grand défi de Naqibullah Rahmaty est d'apprendre le français. "Sinon, je n'existais pas. Je pouvais pas communiquer, je pouvais pas parler, je pouvais rien faire. Ça bloque tout" se rappelle-t-il. Il suit des cours avec assiduité en classe d'alphabétisation, se rend à la médiathèque pour se perfectionner, et aujourd'hui, il parle le français couramment, avec un accent qui rappelle un peu celui du chanteur Mika.

Ensuite apprendre à se débrouiller seul

Accompagné par un des éducateurs spécialisés de l'association Un Toit Où Apprendre (UTOA), qui suit 80 mineurs répartis dans une vingtaine de logements à Montpellier, Naqibullah Rahmaty est également amené à être autonome, comme tous les autres MNA. C'est une des principales missions d'UTOA. "Ca veut dire apprendre à faire ses courses tout seul, à se faire à manger, à faire ses lessives, son ménage, à gérer son budget, à être autonome dans les transports en commun... En somme, apprendre à pouvoir se débrouiller dans la vie" fait valoir Benjamin Valette, éducateur à UTOA depuis trois ans.

"Quand ils arrivent, ils sont abîmés et quand on arrive à avoir des adultes, comme vous et moi, qui pourront se projeter dans l'avenir, dans un travail, dans une famille, tant mieux ! C'est ce qu'on veut pour eux"- Véronique Calueba.

Durant cette période, comme tous les autres mineurs pris en charge, Naqibullah Rahmaty touche 60 euros par semaine en tickets service pour s'acheter à manger (15 de moins si le mineur, scolarisé, déjeune à la cantine) et 40 euros d'argent de poche par mois. Il est tenu d'être rentré chaque soir à 21h30, un veilleur de nuit est là pour vérifier.

Et enfin, apprendre un métier

Une fois la langue maîtrisée, Naqibullah Rahmaty se lance un nouveau défi : une formation qualifiante et des diplômes, condition sine qua non pour chaque MNA qui demande sa régularisation à la majorité. Pour commencer, l'adolescent décroche un CAP "Opérateur logistique" en 2017. À ses 18 ans, il bénéficie alors d'un Contrat jeune majeur (CJM) du Département, qui correspond grosso modo au prolongement du dispositif MNA jusqu'à 21 ans. Cette année-là, il obtient le statut de réfugié politique.

"Pour la plupart, ils arrivent en France à l'âge de 15-16 ans et donc ils ont deux ou trois ans pour apprendre la langue, les bases scolaires, mais aussi pour se former dans un métier" relève Benjamin Valette. Secteurs porteurs parce qu'ils sont en tension et donc en demande de main d'œuvre : le BTP et la restauration.

CDI signé, studio acheté

Ensuite, Naqibullah Rahmaty enchaine : Bac pro, CDD, avant de quitter le dispositif CJM afin de voler de ses propres ailes. Il décroche alors un CDI dans une entreprise de logistique à Baillargues. Cette année, il avait trois objectifs. "Un : passer chef d'équipe dans mon entreprise et je suis passé. Deux : acheter l'appartement que j'ai acheté. Trois : passer le permis de conduire", chose qu'il n'a pas encore faite. Et bientôt, il espère également obtenir sa naturalisation.

À la question de savoir comment il va, le jeune homme répond qu'il est "à 80% heureux et à 20% malheureux", référence à sa famille qu'il n'a pas vue depuis sept longues années. "Même si j'ai 24 ans et que je suis grand, les parents, c'est les parents. Tu as toujours envie de les embrasser, de les prendre dans tes bras" confie-t-il les larmes aux yeux.

Certains mineurs restent sous les radars

Naqibullah Rahmaty se sent aux antipodes des mineurs étrangers qui alimentent parfois la rubrique des faits divers, avec des vols à l'arrachée par exemple ou des affaires de stupéfiants. Sur ce point, l'élue Véronique Calueba déplore un amalgame. "Amalgame de discours et de désignation. Nous, on a des MNA qui demandent la protection du Département et pour lesquels on met en place certaines choses. Mais il y a aussi des mineurs isolés qui débarquent clandestinement, qui ne veulent absolument pas être accompagnés. Eux peuvent être pris en charge, mais par des structures mafieuses, de traite d'humains en fait, alors ils nous évitent et vont éviter l'institution".

Des mineures victimes des réseaux de prostitution

Un fait marquant : il n'y a très très peu de mineures non accompagnées prises en charge. À UTOA, il n'y en a aucune. "Elles sont peu nombreuses à arriver dans le circuit de la protection de l'enfance. Pour la plupart, si elles arrivent jusqu'en France, elles tombent dans des réseaux de prostitution qui nous échappent totalement. Mais elles pourront être accompagnées par d'autres associations de Montpellier (le Nid - ndrl) qui s'occupent de ces questions-là" décrypte Benjamin Valette.

Fin février, 392 mineurs non accompagnés étaient pris en charge par le Conseil départemental de l'Héraut. Originaires pour la plupart d'Afrique de l'ouest (Guinée, Gambien, Côte d'Ivoire). Un appel à projet a été lancé par le Département pour la création de 450 places d’accueil et d’accompagnement des MNA qui lui sont confiés. Des places sur l'ensemble de l'Hérault, "réparties en neuf lots de cinquante places".