"Je suis heureux, je vais revoir mes amis" : le jeune Afghan de Périgueux coincé à Kaboul est arrivé à Paris

Le jeune Afghan de 19 ans résidant à Périgueux est arrivé ce mercredi matin à Paris. Il a atterri à Roissy Charles de Gaulle dans un avion en provenance de la base française d'Abou Dabi, où il a fait escale après avoir réussi à quitter l'Afghanistan par l'aéroport de Kaboul. Sur Twitter, Jafar se dit "Je suis très heureux, je vais revoir mes amis ici en France". Son oncle l'a joint brièvement par téléphone. Il ne sait pas encore quand le jeune homme pourra sortir de l'aéroport. Il doit faire un test de dépistage du coronavirus, et peut-être respecter un isolement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A quand le retour en Dordogne ?

Le jeune homme vient de passer son baccalauréat en Dordogne au lycée Jay de Beaufort à Périgueux cette année. Il doit faire sa rentrée à la faculté dans dix jours. En France depuis l'âge de 14 ans, depuis qu'il a fui l'Afghanistan lors d'un périple d'un an, il était revenu pour la première fois cet été dans le pays pour revoir ses parents et leur annoncer son entrée à l'université. Il n'a pas pu repartir à temps lors de l'arrivée au pouvoir des Talibans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plusieurs jours durant, il a risqué sa vie en allant parmi la foule de milliers d'Afghans qui tentaient de rentrer dans l'aéroport de Kaboul, entre les soldats des forces spéciales afghanes et les Américains d'un côté, et les Talibans de l'autre. Le garçon a même été fouetté par des soldats talibans qui dispersaient la foule. Samedi, il a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, et c'est une journaliste de la radio RFI qui a réussi à inscrire son nom sur la liste des personnes autorisées à entrer dans l'aéroport.

En Dordogne, ses meilleurs amis, avec qui il est parti en vacances cet été sur la côte atlantique, sont soulagés. Sa famille aussi. Son oncle et ses cousins installés à Trélissac s'apprêtent à partir pour aller le chercher, à Paris ou à Bordeaux.