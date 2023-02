"Je suis là parce que mon peuple souffre" : une marche pour l'Ukraine organisée à Perpignan

Une marche en soutien à l'Ukraine s'est déroulée ce samedi dans la matinée à Perpignan. Environ 150 personnes ont défilé, dont de nombreux Ukrainiens refugiés aux quatre coins des Pyrénées-Orientales, un an après le début de l'agression russe dans le pays.

Ludmila, devenue Française, est retournée en Ukraine

"Je suis arrivée en France en 2002, je suis Ukrainienne, mais j'ai maintenant la nationalité Française, se présente Ludmila, 60 ans. Je suis là parce que mon peuple souffre, Poutine bombarde tous les jours des civils, et il y a beaucoup de monde dans mon pays qui est mort". Son fils de 38 ans est encore au pays. En octobre, Ludmila est retournée le voir, dans une commune près de la capitale Kiev. "Cela m'a choqué, toutes ces destructions, mais j'ai vu des gens déjà tellement habitués à ça, et c'est grave."

Ludmila (à droite) et son amie Annie sont venues participer à la marche. © Radio France - Mélanie Juvé

La solidarité "nous aide à survivre"

Un an après le début de la guerre, et la fuite de leur pays, ces mamans avec enfants dispersées dans le département se retrouvent régulièrement pour se soutenir. "Il y a des petits groupes qui se soutiennent, des gens qui se rencontrent dans des parcs, pour se raconter comment ça se passe en Ukraine, c'est dur parce qu'on partage des mauvaises nouvelles et en même temps on partage aussi des bonnes nouvelles" témoigne Svetlana, arrivée avec un convoi d'une cinquantaine de personnes le 29 mars 2022, grâce à l'association CatalaDon. Mère de cinq enfants, ses deux fils majeurs sont restés en Ukraine, à Odessa.

"Tout le monde a apprécié le soutien de la France, souligne les larmes aux yeux Serdetchna, 57 ans. Cette Ukrainienne a laissé son mari et son fils adoptif à Odessa. C'est grâce à votre programme gouvernemental d'aide qu'on a beaucoup de choses, un soutien médical, le logement, les cours de langue... mais il y a aussi des bénévoles qui nous aident, et c'est le plus agréable. Parce que quand on le fait avec le sourire, avec bienveillance...".

Serdetchna énumère les gestes de solidarité des Catalans : des repas partagés, des sorties organisées à la montagne ou à la plage, pour les mamans et leurs enfants. "C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, ça nous chauffe le cœur, ça nous aide à survivre, cette humanité nous montre que nous sommes forts, et que la vérité est de notre côté."

"Non à la guerre" écrit en Ukrainien et en Anglais sur cette pancarte. © Radio France - Mélanie Juvé

De nombreuses familles ukrainiennes avec enfants étaient présentes. © Radio France - Mélanie Juvé