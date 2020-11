"Je suis redevenu fier de mon pays", des Américains du Poitou jubilent après la victoire de Joe Biden

C'est la victoire du candidat démocrate dans l'Etat de la Pennsylvanie avec ses 20 grands électeurs qui a scellé l'élection. Joe Biden sera bien le 46 ème président de l'histoire des Etats-Unis. Une annonce qui a provoqué une explosion de joie chez deux Americains qui vivent dans le Poitou.

Il va être le Président de tous les Américains - Jeffrey Ashram

Jeffrey Ashram est traducteur originaire de New York, et vit à Châtellerault. Pour lui c'est un grand jour, le début d'une nouvelle histoire pour son pays. "Il va être le Président de tous les Américains, y compris des gens qui n'ont pas voté pour lui alors que Donald Trump n'a jamais été autre chose que le Président de ses supporters", explique Jeffrey Ashram.

C'est le triomphe de l'Amérique cosmopolite - Jeffrey Ashram

Il se réjouit également particulièrement de voir Kamala Harris, devenir vice-présidente, "c'est la première fois qu'il y a une femme vice-présidente des Etats-Unis, son père est noir et sa mère indienne, c'est le triomphe de l'Amérique cosmopolite contre l'Amérique étriquée, renfermée sur elle-même représentée par l'abominable Donald Trump !" Et c'est ému que ce poitevin conclut "je suis redevenu fier de mon pays."

Jeffrey Ashram originaire de New York qui vit à Châtellerault Copier

Je suis soulagée - Randee Raynaud

Randee Raynaud, 64 ans, une Américaine née en Californie, installée en France depuis 1989, et depuis 20 ans à Vivonne, dans la Vienne est sympathisante démocrate et en apprenant ce résultat, elle a sauté de joie. "Je suis très heureuse, je suis soulagée (...) Joe Biden est quelqu'un d'humble, correct, par rapport à Trump c'est le jour et la nuit !", s'amuse-t-elle.

J'espère que Biden arrivera à rattraper ce que Trump a fait car il a fait beaucoup de dégâts - Randee Raynaud

Mais l'Américaine dit craindre la période de transition entre les deux mandats, "il y a quand même beaucoup de divisions donc j'espère que Biden arrivera à rattraper ce que Trump a fait car il a fait beaucoup de dégâts." Les chantiers sont nombreux selon elle, "réunir le peuple, protéger le système de santé, s'occuper des problèmes de racisme" mais elle en est certaine, "il ira vers le progrès."