"Je suis sûr que Giroud fera une belle Coupe du monde" affirme un ancien dirigeant du Tours FC

Un ancien joueur du Tours FC titularisé ce soir au Qatar ? Olivier Giroud, 36 ans, devrait très probablement jouer le premier match de l'équipe de France de foot au Mondial ce mardi à 20h contre l'Australie. Il prendra la place de l'attaquant et Ballon d'or 2022 Karim Benzema, forfait pour toute la compétition à cause d'une blessure à la cuisse gauche. Un retour sur le devant de la scène pour Olivier Giroud (Milan AC) qui a très peu joué ces derniers mois avec les Bleus quand Benzema était titularisé. Ce retour, "il le mérite très largement" confie Yvon Augustin, ancien directeur administratif du Tours FC qui connait bien le joueur.

Giroud, un atout pour les Bleus

"C'est un joueur de pointe qui est excessivement collectif" salue Yvon Augustin, très heureux de voir Giroud potentiellement titularisé. Pour lui, Olivier Giroud est "très utile dans un groupe et dans une équipe" même s'il ne représente "pas l'avenir de l'équipe de France" explique-t-il.

"Il va apporter énormément"

L'actuel joueur du Milan AC, "où il fait un début de saison remarquable" devrait montrer de quoi il est capable sur les terrains du Qatar : "il sert d'appui, il sort le ballon proprement, il est très bon de la tête, il garde bien le ballon et se replace vite en pointe" poursuit l'ancien dirigeant du Tours FC. Il devrait également être dans des petits souliers si "en plus il a sur les côtés des joueurs comme Dembelé ou Mbappé, ils vont lui mettre des ballons dans les pieds et il va se régaler". "Je suis sûr que Giroud fera une belle Coupe du monde" affirme même Yvon Augustin, confiant.

Bientôt le meilleur buteur ?

Yvon Augustin espère surtout qu'Olivier Giroud va marquer des buts et "devenir le meilleur buteur de l'équipe de France". C'est vrai que le Savoyard d'origine n'est qu'à deux petits buts d'égaler le record de Thierry Henry. Olivier Giroud comptabilise 49 en équipe de France, 51 pour celui qui est désormais adjoint du sélectionneur belge. "Ce serait un bonheur pour tous ses supporters dont je fais partie et donc beaucoup de Tourangeaux font partie" conclut Yvon Augustin.