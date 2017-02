"Je suis touchée mais pas abattue" Anne Beauchef sur l'affaire Pénélope Fillon

VIDEO : la conseillère régionale LR était notre invitée ce lundi. C'est elle qui a organisé la campagne sarthoise des primaires du candidat de la droite. Elle s'est dit touchée mais pas abattue par les soupçons d'emplois fictifs qui pèsent sur l'épouse de François Fillon.

Anne Beauchef, conseillère régionale des Républicains était notre invitée ce lundi. Elle revient sur l'affaire Pénélope Fillon.

Touchée mais pas abattue

"Ça va pas trop mal" nous dit Anne Beauchef, "mais c'est vrai que c'est une période compliquée, je ne peux pas vous dire l'inverse. C'est vrai que je suis touchée par ce qui s'est passé mais je ne suis pas abattue. J'ai renouvelé ma confiance en François Fillon, je lui ai dit, et je lui ai exprimé publiquement, je ne me suis jamais défaussée parce que je considère qu'aujourd'hui c'est à la justice de faire son travail et que ça n'est à aucun d'entre nous de condamner François Fillon. Je ne sais pas si Pénélope Fillon a exercé un emploi fictif. Je savais qu'elle travaillait pour son mari car je l'avais appris dans les années 2000. Après je ne connaissait pas son rôle, sa rémunération, j'en sais rien. La réalité de son travail je ne la connais pas et ce n'est pas à moi de dire qu'elle est réelle si je ne le pense pas.

François Fillon doit rester candidat ... mais la semaine sera décisive

Aujourd'hui, six français sur 10 veulent que François Fillon retire sa candidature à la présidentielle, et quand on pose la question à la conseillère régionale LR Anne Beauchef, elle nous répond : "moi je pense que c'est prématuré, que la semaine sera décisive, peut-être même la journée, puisque François Fillon doit s'exprimer aujourd'hui (lundi 6 février). Et puis cette décision doit lui revenir personnellement. Il y a beaucoup de pressions, certains parlent d'un plan B. Moi je crois qu'il ne faut pas rentrer dans cela pour l'instant. Il faut rester serein et laisser la justice faire son travail. Pour l'instant, le seul candidat qui est capable de redresser notre pays c'est François Fillon. C'est prématuré de changer de candidat parce que François Fillon est présumé innocent.