"Je suis très honoré" : le chef drômois Michel Chabran est fait chevalier de la Légion d'honneur

Pont-de-l'Isère, France

Un Drômois figure dans la promotion du Nouvel an de l'Ordre national de la Légion d'honneur qui a été publiée ce 1er janvier 2020. Le chef étoilé Michel Chabran est fait chevalier, sous la commande du ministre drômois de l'agriculture Didier Guillaume. "Je suis très honoré. Surtout de recevoir cette distinction de la part du ministère de l'Agriculture, moi qui suis un fils de paysan qui adore la nature. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait pour rien. Il y a des moments on se bat, des moments on n'est pas compris ou agacé, mais je crois qu'il faut être tenace et ça paie toujours", réagit le chef de la maison Chabran, à Pont-de-l'Isère, qui possède une étoile au guide Michelin.

"J'ai d'autres distinctions dont je suis très fier comme le mérite national ou des palmes académiques mais la Légion d'honneur, c'est une belle consécration, poursuit-il. Parce qu'on travaille de bons produits et qu'on encourage nos paysans de proximité qu'il faut aider. Il faut qu'on les sauve, ils sont en difficulté. Il faut reconnaître les efforts qu'ils font pour faire des bons produits et nous, avec des produits, c'est beaucoup plus facile pour faire de la cuisine."

"Si on a la chance de faire ce beau métier en Drôme, c'est qu'il y a les Drômois"

Michel Chabran qui tient aussi à saluer la Drôme, "le plus beau département". "À chaque saison, on n'a qu'à se baisser ou tendre les bras pour ramasser des produits d'excellence. Et surtout, si on a la chance de faire ce beau métier en Drôme, c'est qu'il y a les Drômois qui sont de grands gourmets. Ils vont dans les restaurants, ils apprécient la bonne cuisine. On est vraiment très très heureux et je suis très honoré que ça vienne du ministère de l'Agriculture cette promotion."