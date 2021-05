"Je t'aime, ça ne va pas du tout" : Mémona Hintermann raconte la tentative de suicide de son mari à Capbreton

C'est une histoire qui peut arriver à tout le monde : la tentative de suicide d'un proche, sans même l'avoir vu venir. C'est ce qui est arrivé à Mémona Hintermann, journaliste grand reporter, qui a fait sa carrière à France 3. En septembre dernier, son mari a tenté de mettre fin à ses jours à Capbreton, où se trouve leur résidence secondaire. Après plusieurs appels restés sans réponse, il est finalement retrouvé dans une voiture sur une plage de Seignosse, où il a tenté de se tuer. Pour avancer dans ce drame, la journaliste a écrit un livre où elle raconte comment son mari est tombé en dépression, sans même qu'elle s'en aperçoive. Elle veut mettre fin au tabou qui règne toujours en France autour de la question du suicide. Son livre, "Je n’ai pas su voir ni entendre", sort jeudi 20 mai en librairie.

Un SMS inquiétant, une nuit sans réponse, et une voiture retrouvée sur la plage

En septembre 2020, la journaliste Mémona Hintermann est sur Paris pour deux ou trois jours. Son mari est alors dans les Landes, dans leur résidence secondaire de Capbreton. "On est sans cesse en contact mon mari et moi, c'est comme ça depuis 30 ans, raconte la journaliste. Mais là, le dernier texto que j'ai reçu c'est : Je t'aime, ça ne va pas du tout." La journaliste le bombarde alors de messages, appelle alors les hôpitaux du coin, et, sur conseil de son fils, appelle la gendarmerie. Après une nuit complète sans réponse, la voiture de son mari est finalement retrouvé sur une plage à Seignosse, dans le coma. "Il avait pris un couteau, avait pris des médicaments et de l'alcool fort."

Je n'ai rien vu venir, on est envahi de culpabilité, on devient dingue.

"C'était tellement effrayant. Tout d'un coup, vous avez l'impression que tout autour de vous se découpe en petit morceau. Vous n'avez plus de perspective", raconte la grand reporter. Pour avancer, elle décide donc d'écrire un livre, pour lever un tabou. "Deux cent mille personnes tentent de suicider en France chaque année, et 40% de personnes qui ne se déclarent pas", note Mémona Hintermann qui a mené une enquête pour rédiger son livre.

