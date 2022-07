"Je tire une croix sur ma récolte de 2022", inquiétude d'un apiculteur lorrain

La sécheresse est dévastatrice pour les abeilles, qui ne peuvent plus butiner les fleurs par manque d'eau. Les apiculteurs tirent la sonnette d'alarme pour la récolte de miel de 2022.

La sécheresse n'épargne pas les abeilles de Nicolas Dupont. "Regardez aux alentours des ruches, toutes les fleurs sont brulées, elles sont mortes." L'exploitation de cet apiculteur amateur situé à Vitrimont a souffert des températures caniculaires pendant ce mois de juillet. "Les fleurs ont manqué d'eau, elles ont cramé en quelques heures."

L'exploitation apicole à Vitrimont souffre de la sécheresse. © Radio France - Emma Dehoey

Conséquence de ces pics de chaleur, les points d’eau sont asséchés. Depuis le 18 juillet 2022, le département de la Meurthe-et-Moselle est passé en "alerte sécheresse renforcée". Des mesures de restrictions de l’utilisation d’eau sont mises en place. Or "les abeilles ont besoin de points d'eau. Quand il fait très chaud, l'abeille va boire l'eau de la rosée le matin. Quand il y a la canicule, il n'y a pas de rosée. Comment va t elle refroidir la ruche?", interroge cet apiculteur. Grâce à cet apport en eau, l'abeille a la faculté de ventiler l'intérieur de la ruche afin de baisser la température de son refuge.

Moins d'eau, moins d'abeilles

Sans eau, l'abeille ne peut pas se nourrir. "Les abeilles rentrent dans la ruche sans pollen. Un exemple symptomatique de cette sécheresse," remarque Nicolas Dupont. Les abeilles sont donc moins nombreuses dans la ruche. Le nombre de butineuses se réduit. Et pour celles qui résistent, elles se nourrissent de la réserve du miel, ce qui implique une production de miel plus faible.

Nicolas Dupont montrant du doigt un cadre dans lequel une colonie s'est effondrée. © Radio France - Emma Dehoey

Nicolas Dupont qui produit près de 140 kilos de miel dans l'année est pessimiste pour la récolte de cet été. "Ma production va être ridicule, voire nulle. J'ai déjà fait une croix sur cet été," lâche-t-il. Sur les sept ruches que cet apiculteur passionné détient, deux ont périclité. Nicolas Dupont découvre, cadre à la main un colonie attaquée par une fausse teigne, un papillon ravageur : "C'est frustrant de revenir de vacances et de voir qu'une colonie s'est effondrée." Avec la sécheresse, les abeilles s'affaiblissent. Elles sont plus vulnérables à leurs prédateurs et peuvent aboutir à l'effondrement d'une colonie. "Cela peut arriver l'hiver, mais l'été c'est du jamais-vu," constate l'apiculteur.

Reportage - Les abeilles fabriquent moins de miel à cause de la sécheresse à Vitrimont. Copier

Pour essayer de contrer au maximum les effets néfastes de ces périodes de sécheresse, des techniques existent. Comme l'année passée, cet apiculteur sera "obligé de les nourrir avant la fin de l'été avec du sirop ou du sucre Candy." Selon la période, l'apiculteur peut soit fabriquer par ses propres moyens des produits spécifiquement dosés pour les abeilles, soit acheter des sirops conditionnés. L'objectif reste le même : aider les colonies à passer l'hiver.