"Je vais essayer de casser les préjugés" : le Mister Handi France est Brestois

Il n'en revient toujours pas. Le 8 novembre dernier, Joey Angol a remporté la finale nationale du concours Mister Handi France devançant ses deux rivaux. L'élection, qui devait se dérouler à Troyes en mars dernier, a finalement été organisée en visioconférence. L'événement n'est pas un concours de beauté : le charisme, l'aisance à l'oral, et l'implication des candidats sont déterminants. Le but étant de sensibiliser le grand public à la diversité et de lui faire porter un regard « plus humain et bienveillant » sur le handicap.

Le Brestois de 31 ans, cloué sur un fauteuil depuis toujours, a bien l'intention de jouer à fond son rôle d'ambassadeur : "avec mon titre, je vais essayer de casser les préjugés et je vais essayer de trouver une solution pour que les gens aillent au boulot comme tout le monde, montrer que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit être mis de côté."

Sa personnalité a séduit le jury

Lui aurait bien aimé travailler. "J'ai tout essayé" dit-il, précisant qu'il ne sait ni lire ni écrire mais que cela ne l'empêche pas de se débrouiller. Il prend seul le tramway et fait plusieurs sport. C'est sa personnalité qui a séduit le jury, explique Jennifer Brunou, la présidente de l’association brestoise Handi Model qui organise le concours : "il était sincère, plein d'émotion. Et il s'est beaucoup entraîné pour pouvoir arriver à avoir une bonne éloquence. Il avait un peu peur de prendre la parole en public et il s'en est sorti haut la main."

Depuis son élection, Joey est un peu devenu la mascotte du foyer de Kerlivet où il vit depuis 3 ans. Christophe, aide médico-psychologique, est "fier pour lui. C'est quelqu'un qui sait ce qui veut, qui a des objectifs. Déjà l'année dernière il était Mister Bretagne, là Mister France, peut-être bientôt Mister Europe, on espère !"

Si le contexte sanitaire le permet, le lauréat aimerait s'impliquer auprès des plus démunis "qui n'ont pas accès aux soins", des enfants hospitalisés, et bien sûr œuvrer pour l'ensemble des personnes en situation de handicap. Pour Joey, l'écharpe de Mister n'est qu'un début.