"Je vais peut être devenir une star": dernière répétition de l'orchestre Demos avant la Philharmonie de Paris

Cela fait trois ans que ces 200 jeunes messins suivent le cursus Demos , pour dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Un apprentissage gratuit de la musique classique à destination des enfants des quartiers prioritaires de la ville de Metz. Ce dimanche, ils répétaient pour la dernière fois à l'Arsenal de Metz avant un grand concert à la Philharmonie de Paris le 24 juin prochain.

Pour eux, ce concert est une consécration, la fin de leur cursus musical et une fierté. Louail est violoncelliste : "ça me fait bizarre, je vais à Paris pour un orchestre alors que normalement je vais à Paris pour les vacances !" s'étonne le garçon de 10 ans. Avant de rêver "peut-être qu'un jour je deviendrais une star !"

En attendant de devenir des stars, ces enfants ont beaucoup appris en trois ans : jouer d'un instrument bien sûr, mais pas que. Touana dit avoir plus confiance en elle : "J'ai plus honte d'être devant les autres, c'est grâce aux spectacles que l'on fait. Je suis moins stressées quand je passe à l'oral à l'école." Elle ne sait pas si elle pourra poursuivre le saxophone l'année prochaine, mais environ la moitié des élèves passés par Demos continuent de jouer de leurs instruments.

Plus d'une centaine de musiciens réunis sur la scène de l'Arsenal à Metz © Radio France - Louise Joyeux

Une fierté pour le chef d'orchestre

Pendant ces trois années, le chef d'orchestre a vu grandir de près ces musiciens en herbe. D'abord physiquement : "Certains ont même dû changer d'instrument plusieurs fois, il a fallu les adapter à leur taille !", explique Quentin Hindley. Mais aussi humainement : "Ils s'écoutent et apprennent à écouter les autres, tous ces bénéfices se retrouvent en milieu scolaire. On sent qu'ils progressent dans le respect des uns et des autres. On ne peut que être fier d'eux. Après trois de travail, le résultat est phénoménal", se réjouit le chef d'orchestre.

Les musiciens devront répéter une dernière fois le 24 juin, jour du concert, pour s'adapter à l'acoustique de la philharmonie de Paris.

Il y a 46 orchestres Demos dans toute la France. Depuis 2010, près de 10 000 jeunes musiciens ont bénéficié de cette formation.