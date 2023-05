"Je vais pouvoir faire comme ma femme, donner la vie" : Dominique va offrir un rein à sa fille Ninon

C'est un moment très fort qui attend une famille de l'île de Ré, ce mercredi 10 mai au CHU de Nantes. Ninon, 30 ans, va bénéficier d'une transplantation de rein. Le donneur : son père de 62 ans, Dominique. Les chances de réussite de la greffe sont de 95%. La famille souhaite profiter de cette épreuve pour informer sur les maladies rénales et le don d'organes.

ⓘ Publicité

C'était il y a un an, c'était il y a un siècle. Ninon a 28 ans et s'épanouit dans le financement d'énergies renouvelables, à Bristol en Angleterre. Quand brutalement, des symptômes inquiétants apparaissent : "j'ai commencé à être un peu fatiguée, à avoir des douleurs pulmonaires, se souvient Ninon. On m'a envoyé aux urgences, et après une journée de diagnostic, on m'a annoncé que j'avais une maladie rénale au stade critique."

C'est la conséquence d'une mutation génétique. La maladie a grignoté les reins de Ninon silencieusement, sans aucun symptôme. C'est malheureusement très souvent le cas, notamment pour les patients souffrant de diabète, ce qui n'est pas son cas. Passé le choc, la jeune femme doit s'habituer aux rendez-vous médicaux, aux forces forces qui l'abandonnent. Finie la randonnée... mais pas le travail, que Ninon reprend à temps partiel : "c'est très important d'essayer de continuer à vivre, et j'ai la chance d'avoir le soutien de mes collègues."

Très vite, l'espoir d'une greffe

Très vite les médecins orientent Ninon vers une greffe, et "l'espoir d'une vie quasi-normale" : "ça nécessite un suivi médical à vie, mais comparé à la dialyse, c'est beaucoup mieux pour moi". Et Ninon a cette chance : des proches volontaires pour donner un rein. C'est son père qui est choisi : "j'ai 62 ans, précise Dominique, mais il n'y a pas trop de limite maximale pour donner un rein, il suffit d'avoir passé les tests."

Des tests cardiaques notamment, que Dominique réussit les uns après les autres : "j'y ai jamais vraiment cru, et puis au bout d'un moment, on m'a dit : c'est bon. Et là... on est trop content ! Je vais pouvoir faire comme ma femme : donner la vie." Pour Dominique qui sera retraité en juin, le défi c'est de retourner au travail juste avant, pour montrer à ses collègues qu'on peut vivre normalement avec un seul rein. "Ce n'est pas anodin comme geste, mais ce n'est pas le bout du monde non plus."

loading

15.000 patients dans l'attente d'une greffe de rein

La famille Fougerit souhaite vraiment profiter de cette intervention pour informer sur les maladies rénales et le don d'organes, alors que 15.000 patients sont en France dans l'attente d'une greffe de rein. Faute de donneurs suffisants. Contraints de vivre sous dialyse. "C'est un traitement très lourd, précise Ninon. Cela représente une demi-journée tous les deux jours, avec énormément de fatigue, de nausées. Et une espérance de vie limitée."

En France, la famille proche peut donner un rein. Mais aussi tout ami "justifiant d'un lien étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur". Autre option, la plus courante : le prélèvement sur donneur mort, généralement après un accident. Mais là, dans un tiers des cas la famille du défunt s'y oppose, regrette Valentin, le grand frère de Ninon : "c'est vrai que c'est très difficile, c'est brutal, c'est un vrai choc émotionnel. Mais si on en parle en amont, ça peut sauver d'autres vies. Et c'est quand même un très beau geste."

loading

Le frère de Ninon, se lancera dans une aventure un peu folle le 24 juin : participer à la course "Mountagnole XXL" dans les Pyrénées. Cinq cols à passer, 2900m de dénivelé positif. L'objectif est de collecter des fonds au profit de l'association Renaloo qui porte la voix des malades du rein. Une cagnotte est en ligne.