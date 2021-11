"Je vais viser plus haut encore" : le cycliste berrichon Julian Alaphilippe se raconte dans un livre

Il fait partie des plus grands champions et il vient de vivre une année extraordinaire. Ce mercredi 17 novembre, Julian Alaphilippe publie un livre dans lequel il revient sur les derniers mois qu'il vient de passer. Dans Mon année arc-en-ciel, le cycliste natif de Saint-Amand-Montrond raconte comment il a vécu son titre de champion du monde et sa fierté de le conserver une année supplémentaire.

à lire aussi Cyclisme : Julian Alaphilippe champion du monde pour la deuxième fois d'affilée

Dans ce livre publié aux éditions Marabout, le champion retrace tous les bons souvenirs de cette année hors du commun : le maillot arc-en-ciel, le maillot jaune sur le Tour de France, la naissance de son fils Nino... "J'ai vraiment essayé d'être sans filtre, le plus possible, pour retranscrire tout ce que j'ai pu ressentir tout au long de l'année, que ce soit sur le vélo, à l'entraînement ou même les moments en famille", confie Julian Alaphilippe, dans une interview accordée à nos collègues de franceinfo.

"Je ne voulais pas montrer que les bons moments, poursuit-il. Au début du livre, on parle tout de suite de Liège-Bastogne-Liège qui a été un grand moment de déception pour moi". Le champion évoque également la mort de son père, dont il était très proche, en juin 2020. "Ça a été un moment très difficile pour moi quand il est parti. C'était peu de temps avant le championnat du monde de l'année dernière et juste avant le départ du Tour de France, raconte le natif de Saint-Amand-Montrond. Ça a été une période très difficile. Dans le livre, il y a une photo où il est devant le podium des Champs-Élysées. C'était un moment fort en émotion, je suis content que ce soit dans le livre".

Prochain objectif : gagner le Tour de France ?

Dans son livre, 192 pages où se mélangent photos et textes, Julian Alaphilippe fait le point sur sa carrière. "Je ne suis pas du genre à me reposer sur mes lauriers, mais je peux au moins prendre le temps de me dire que c'est chouette d'avoir réalisé mon rêve, ces objectifs dans une carrière, explique-t-il à franceinfo. C'est pas toujours évident d'y arriver, donc j'en suis très content et je vais viser plus haut encore".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après avoir brillé aux championnats du monde et sur plusieurs étapes des dernières éditions du Tour de France, que vise-t-il aujourd'hui ? "Le Tour de France a toujours été l'une des courses les plus importantes pour moi. Bien sûr, c'est la plus grande course du monde et on veut tous y briller, reconnaît le champion berrichon. J'ai déjà réussi à faire de belles choses sur le Tour, mais de là à gagner le classement général, c'est quand même autre chose. C'est un projet qui se construit avec toute une équipe autour de soi".

"Depuis que je fais le Tour, on a jamais pris le départ avec l'ambition de gagner le classement général, rappelle Julian Alaphilippe. On est une équipe qui court pour les victoires, avec un sprinteur, un train autour du sprinteur. Donc ce n'est pas du tout la mentalité de l'équipe. Après, ça peut évoluer, mais est-ce que moi j'en suis capable personnellement et physiquement ? Je ne sais pas, c'est une question qu'on me pose souvent et que je peux me poser à moi-même. Peut-être que j'y répondrais dans le futur et peut-être que je resterais axé sur mes objectifs, qui sont de remporter des classiques, d'autres monuments. On verra". Le cycliste pense déjà aux Jeux Olympiques de Paris 2024, et espère faire partie des sélectionnés par son équipe.