"Je veux continuer le sport" : Fardina, handballeuse afghane, réfugiée à Rennes

Ce samedi 4 février, cela fait pile un an que Fardina a quitté l'Afghanistan. La jeune femme, sélectionnée pour être dans l'équipe nationale de handball peu avant l'arrivée des talibans au pouvoir à l'été 2021, n'a pas rejoué une seule fois depuis. À Rennes depuis sept mois, elle étudie d'arrache-pied la langue, même si "c'est difficile", souffle-t-elle. Objectif : pouvoir travailler de nouveau et évoluer dans une équipe française, à défaut de pouvoir rejouer pour l'heure avec ses collègues afghanes. Toutes arrivées en France au cours de l'année 2022, elle et ses coéquipières sont éparpillées dans différentes villes.

Menacée en Afghanistan

Avant même la prise de pouvoir officielle par les talibans, Fardina avait choisi d'arrêter temporairement le handball. "On a reçu beaucoup de lettres de menaces pour nous dire d'arrêter de jouer, sinon ce serait dangereux pour nous et nos familles", raconte-t-elle. Un jour, alors qu'elle se trouve dans la rue, un homme dans une voiture pointe une arme sur elle "pour demander si j'étais musulmane ou pas" : à ce moment, son voile ne couvre pas intégralement ses cheveux. C'est le déclic : Fardina quitte le pays. Quelques semaines auparavant, invitée à s'exprimer dans une conférence des Nations-Unis au Pakistan, elle n'avait pas caché ses critiques envers le régime taliban, "sur les droits des femmes, sur notre éducation", précise-t-elle.

À cette période, elle et ses coéquipières de l'équipe de handball avait pris contact avec l'ambassade de France à Kaboul pour tenter d'obtenir un visa. Le temps de la procédure, Fardina choisit de patienter en Turquie, un pays dont elle maîtrise en partie la langue, plutôt que de rester sous le contrôle des talibans. C'est finalement au début de l'été 2022 qu'elle obtient son ticket pour la France, Rennes plus précisément, ou son frère vit déjà depuis quelques années.

Retrouver un club

Accompagnées par la Fédération française de handball, les différentes joueuse Afghanes sont arrivées éparpillées dans différentes villes. "Je suis très intéressée à l'idée de continuer dans le sport, de jouer, et les autres filles le sont aussi, lance Fardina. Mais ce n'est pas simple. Vous quittez votre pays, vous allez rester longtemps ici, donc mentalement certaines ont besoin d'un peu de repos. Et puis on est toutes dans des villes différentes ! Il faudrait qu'on soit ensemble pour s'entrainer tous les jours. On est en contact, on cherche des opportunités pour jouer à nouveau."

Impossible aussi d'évoluer dans une équipe française pour l'heure. La barrière de la langue d'abord est trop grande, explique Fardina : "c'est difficile de communiquer avec des coéquipiers français en anglais ou dans une autre langue". Le niveau d'entrainement est aussi différent entre les deux pays. "Ici, les françaises peuvent jouer le soir, le jour, quand elles veulent, lance la jeune femme. Mais chez nous, on s'entrainait deux fois par semaine seulement, et chaque fois, on devait se cacher !" Pour l'heure, elle se concentre donc sur l'apprentissage du français, à la fois pour son intégration, dans le but de rejouer au handball, et de reprendre le travail comme médecin, elle qui était spécialisée en gynécologie en Afghanistan.