"Je veux faire rêver les gens" : Geneviève de Fontenay au micro de France Bleu Bourgogne

La dame au chapeau nous a quitté, mais nous laisse un bel album de souvenirs.

Geneviève de Fontenay, ex-président du comité Miss France s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Durant près de 60 ans, c'est elle qui a incarné ce concours de beauté, parfois décrié mais toujours populaire, et qu'elle avait à cœur de défendre.

Geneviève de Fontenay est venue plusieurs fois en Bourgogne et en Côte-d'Or. C'etait notamment le cas le 27 avril 2013 au château de Gilly-les-Cîteaux pour l'élection de "Miss Prestige International", le concours qu'elle avait mis sur pied après avoir quitté le comité Miss France.

Loin des polémiques, des querelles et des divisions autour de ces concours, Geneviève de Fontenay avait envie de nous mettre des étincelles dans les yeux. C'est ce qu'elle explique lorsqu'elle est invitée dans une des matinales de France Bleu Bourgogne au micro de Jacky Page et Cyril Hinaut le 15 avril 2013.

"Je pense que ce que les gens ont besoin de rêver un peu" confie-t-elle. "Surtout en ce moment. Donc voilà, on y voit des jolies filles, des belles robes. Des belles choses qui nous font un peu oublier tout ça (l'actualité-Ndlr-). Et c'est sans prétention quoi. C'est une aimable manifestation. Ces jeunes filles ça leur change aussi des fois de leur univers qui n'est pas toujours très drôle. Elles font des fois des études plus ou moins facilement, où bien elles ont un travail difficile."

"Dans ce concours, elles ont tout à gagner, rien à perdre. Elle repartent avec des cadeaux, elles trouvent même parfois du travail d'ailleurs. Car dans la salle, il y a toujours quelqu'un pour leur proposer quelque chose. Donc c'est plutôt positif.'

France Bleu Bourgogne : C'est parfait et ce sera le mot de la fin. Merci Geneviève de Fontenay.

"C'est moi qui vous dit merci , France Bleu c'est la meilleure ! (radio -Ndlr)"

Merci. L'élection de Miss Côte d'Or Prestige national, c'est donc le 18 mai ?

"Mais oui, à Nuits-Saint-Georges. Ça va être vraiment bien, dans le berceau du très bon vin. D'ailleurs, je dis toujours comment se fait il que maintenant, Châlons sur Marne, s'appelle Châlons en Champagne. Alors pourquoi ne pas renommer maintenant Chalon-sur-Saône en Chalon-en-Bourgogne ?"

Cette dernière proposition aurait sans doute fait sourire, Sonia Rolland Miss Bourgogne originaire de Chalon sur-Saône et couronnée Miss France en 1999. Un succès suivi depuis par deux autres Miss Bourgogne: Cindy Fabre (Dijon ) en 2005, et Marine Lorphelin (Charnay les Mâcon) en 2013.

Cindy Fabre, Miss Bourgogne devenue directrice du concours Miss France

"Elle a été mon guide depuis l'âge de 19 ans" assure Cindy Fabre, devenue directrice du concours Miss France. L'ancienne Miss France confie avoir "vraiment le cœur lourd", car "c'est un pan de l'histoire qui se tourne". Cindy Fabre salue "une personnalité, une oreille", toujours présente "quand vous aviez envie d'être reboosté". Elle admire sa façon "d'assumer sa personnalité, ses pensées et d'être une femme tout simplement".

Geneviève de Fontenay est présente dans son "quotidien", dit-elle. "Elle est dans mes pensées. Elle est dans ma façon de travailler, dans ma façon de transmettre aussi aux femmes d'aujourd'hui les valeurs qui font que les Miss France puissent être respectées, respectables partout où elles se déplacent", a-t-elle expliqué au micro de France Info.

Il n' y a encore rien d'officiel, mais un hommage à Geneviève de Fontenay sera très certainement rendu lors du prochain concours Miss France, en décembre au Zénith de Dijon.