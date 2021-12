Cécile Wolfrom, Miss Alsace 2021, va tenter de devenir Miss France

Cécile Wolfrom, Miss Alsace 2021 s'apprête à participer à la finale du concours de Miss France ce samedi soir sur la scène du zénith de Caen, en Normandie. La jeune femme de 24 ans, étudiante en sixième année de pharmacie, a bien l'intention d'aller le plus loin possible

C'est le concours Miss France ce samedi soir ! Les 29 candidates sont fin prêtes et vont se disputer la couronne suprême depuis le zénith de Caen. L'une d'entre elles succédera en effet à Amandine Petit, la Miss France 2021. Parmi les concurrentes, il y a Miss Alsace bien sûr.

La Strasbourgeoise Cécile Wolfrom, 24 ans, va tenter de rapporter la couronne dans notre région, 10 ans après Delphine Wespiser. Elle succède au titre de Miss Alsace à Aurélie Roux. Cécile Wolfrom espère bien convaincre et mettre en avant l'Alsace où elle a grandi lors du concours national.

L'étudiante suivait jusque là un parcours universitaire traditionnel, avec une brillante sixième année d'étude en pharmacie, loin de penser être un jour Miss Alsace.

"Je l'avais quand même un peu en tête, mais plus un peu comme un rêve, et en réalité maintenant j'y suis, c'est concret et c'est exceptionnel, je ne regrette pas" dit-elle.

Cécile Wolfrom a grandi à Strasbourg dans le quartier des Contades : "j'ai grandi à Strasbourg, à l'école primaire, au lycée, je trouve cette ville magnifique, je suis très fière de la représenter" poursuit la jeune femme.

Une enfance sportive, pour cette fan de tennis, de ski, passionnée aussi de piano. Une enfance sous l'ombre de la cathédrale de Strasbourg, qu'elle dit adorer contempler : "c'est mon monument préféré, la flèche de la cathédrale surtout, on ne s'en lasse pas, je la trouve très belle".

C'est pourtant à Sélestat le 10 octobre dernier que Cécile Wolfrom a été élue Miss Alsace. "Sincèrement j'y croyais, mais on ne s'y attend jamais vraiment. En étant élue, j'ai pensé à mes parents, j'ai jeté un regard à mes proches, j'ai vu la fierté dans leurs yeux, il n'y avait rien de plus beau" se rappelle-t-elle.

Depuis, sa vie a beaucoup changé : "On a un planning très chargé, des rendez vous tous les jours, médias, radios, shootings, séances de dédicace, les journées sont longues et intenses, mais ce n'est que du bonheur" explique la jeune femme.

Tout sur la personnalité

Reste maintenant à assurer le show. Le 17 novembre, les Miss se sont réunies sur l'île de la Réunion. Avant un retour en France métropolitaine et une préparation intensive du concours prévu au zénith de Caen.

Selon Cécile Wolfrom, ce n'est pas que sur le physique que cela se jouera. "Cela se jouera sur le discours, la façon de s'exprimer, être à l'aise à l'oral, pouvoir échanger facilement. Je mise là-dessus et sur la personnalité, car les filles sont toutes belles, si on est toutes là, c'est que l'on mérite toute notre place, et il faudra donc se démarquer par autre chose, et cela se joue dans la tête" dit-elle, précisant vouloir porter au mieux son engagement contre les cancers pédiatriques.

D'ailleurs, la jeune femme sait déjà ce qu'elle répondra à la question mythique de Jean-Pierre Foucault, "pourquoi vouloir devenir Miss France ?" "Oui je sais déjà. C'est le moment que j'attends aussi. Et c'est ce qui peut, peut être, me démarquer. J'aime beaucoup m'exprimer, je suis très à l'aise à l'oral. Et puis je suis prête à montrer de quoi je suis capable" dit-elle, précisant vouloir gagner le concours.

Cécile Wolfrom espère donc bien succéder à Delphine Wespiser, la dernière Miss Alsace élue miss France, c'était il y a 10 ans, le 3 décembre 2011.