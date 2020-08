La nouvelle préfète de la Creuse, Virginie Darpheuille veut " labourer la Creuse et pas seulement la visiter"

Une préfète chasse l'autre en Creuse. Après Magali Debatte, nommée préfète de la Charente, c'est une autre femme qui représente l’État en Creuse. Virginie Darpheuille a officiellement pris ses fonctions ce lundi matin. Et à peine arrivée, son agenda est déjà bien plein. La nouvelle préfète va rencontrer d'ici la fin de la semaine, plusieurs élus du département, le député Jean-Baptiste Moreau, les sénateurs Jean-Jacques Lozach et Eric Jeansannetas, mais aussi la maire de Guéret, Marie-Françoise Fournier. Elle va aussi s'entretenir avec le président de la chambre d'agriculture, et celui de la chambre de commerce et d'industrie. La préfète a également prévu de visiter le commissariat de Guéret, le groupement de gendarmerie de la Creuse ou encore l'unité départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Je veux labourer la Creuse et pas seulement la visiter

Virginie Darpheuille n'a jamais été préfète auparavant, la Creuse est son premier poste. Alors elle va se donner du temps, "mais pas trop" dit-elle pour écouter, comprendre et ensuite faire mon métier". Elle a prévu de beaucoup se déplacer durant ses trois premières semaines creusoises, en prenant le temps à chaque fois. Elle veut "labourer la Creuse". C'est, explique-t-elle, "une nuance entre la visite je me déplace je vais voir et le labour, je creuse pardon, je vais au fond des sujets". Il n'y aura donc pas de visite zapping au programme de la nouvelle préfète de la Creuse, elle veut prendre le temps d'échanger avec les Creusois qui vont la recevoir. "Je souhaite être une préfète laboureuse et visiteuse parce que le labour n'exclut pas la visite".