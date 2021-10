"Je viens pour le choix"' : les amateurs de vins se bousculent dans les foires d'Indre-et-Loire

Les foires aux vins fleurissement dans les différentes enseignes d'Indre-et-Loire. Une foire aux vins est organisée au Leclerc de Fondettes jusqu'au samedi 9 octobre. Sur place, on peut déguster un large choix de vins, notamment des vins locaux, comme des vins blancs de Loire, mais aussi des vins de Bordeaux, du Sud Ouest et d'Alsace. Le succès de cette foire aux vins s'explique notamment par le grand nombre de références qu'elle propose.

"Je viens ici parce qu'il y a du choix"

Sous un grand chapiteau blanc installé sur le parking du Leclerc, des milliers bouteilles de vin sont rangées dans des caisses en bois. Du rosé, du blanc, du rouge, il est possible de goûter à tout.

Des milliers de bouteilles de vin sont rangées dans des caisses en bois © Radio France - Justine Claux

Parmi les amateurs de vin venus s'offrir une petite dégustation, il y a Jean-Luc. Ce retraité était venu chercher un vin en particulier, il repart finalement avec 5 bouteilles. "Je cherchais un vieux porto, je repars avec du wally et un vin du Languedoc, raconte-t-il amusement. Je viens ici parce qu'il y a du choix, on trouve du chenin et du chinon. Il y a la variété."

Dénicher des vins

Les clients ne viennent pas à la foire aux vins pour faire de bonnes affaires mais pour dénicher des vins qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. Au Leclerc de Fondettes, on trouve plus de 1.000 références, notamment des vins de Bordeaux et d'Alsace mais aussi et surtout des vins locaux.

"On a environ 200 références de producteurs locaux. Globalement, on a une offre très étoffée, chaque amateur de vin peut trouver sa petite pépite", assure Enric Scolari, l'organisateur de la foire.

Renouveler sa cave à vins

Les clients viennent aussi faire des stocks. "Ils viennent renouveler leur cave à vins, c'est très important, ils le font tous les ans, c'est pour ça qu'il y a un panel très achalandé", explique Nicole, animatrice des ventes.

Le succès est au rendez-vous. Cette année, la foire aux vins compte jusqu'à 200 clients par jour pour un total de plus de 3.000 visiteurs depuis son lancement le 28 septembre.