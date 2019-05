Affaire Vincent Lambert : "Je voudrais que Mathieu meurt dans la dignité" témoigne un père à Rouen

Rouen, France

L'histoire de Vincent Lambert, c'est aussi celle de Mathieu Mattard. En janvier 2014, le jeune homme de 38 ans est victime d'un grave accident de vélo à Toulouse. Plongé dans le coma, opéré du cerveau à deux reprises, le jeune homme est rapatrié à Rouen, où vit sa famille.

A l'époque, les médecins sont très clairs avec ses parents : "on nous a dit que plus jamais il ne marcherait, plus jamais il ne parlerait, ne pourrait boire ou manger. _Un mort-vivant ou plutôt un vivant-mort_" résume son père Daniel, 68 ans. Mais la mère de Mathieu s'oppose à l'arrêt des traitements.

Aujourd'hui encore, Mathieu vit dans une clinique à Rouen, et se trouve toujours dans un état de conscience minimal. Daniel lui rend visite chaque semaine : "On le maintient en vie. Il est alimenté et hydraté par des tuyaux. Il ne peut pas parler, pas bouger, on en sait pas s'il nous entend, s'il nous comprend. _Pour moi, ce n'est pas une vie_."

La mère de Mathieu s'oppose à l'arrêt des traitements

Daniel souhaiterait qu'on laisse partir son fils : "Je suis un peu l'inverse des parents Lambert. Je préférerais que Mathieu meurt dignement plutôt qu'il continue à vivre dans cette indignité". Mathieu aimait le rock et les treks au bout du monde. "Aujourd'hui, sa vie se résume à sa chambre, le couloir et la télé."

Mais la maman de Mathieu, l'ex-femme de Daniel, refuse l'arrêt des traitements. "Quand je lui dis que ce n'est pas une vie, elle me répond que _ce n'est peut-être pas une vie, mais que c'est sa vie_."

"Il ne me reste qu'à le tuer. Peut-être que je le ferai..."

Aujourd'hui, les relations sont difficiles entre les deux parents. Daniel est soutenu par sa fille, mais il a renoncé à convaincre son ex-femme. Il milite désormais pour que chacun pense à rédiger des directives anticipées et à désigner une personne de confiance. "Les médecins sont obligés d'en tenir compte aujourd'hui". Mathieu n'avait pas laissé de consignes. Ce père de famille, dévasté, envisage également de réclamer un RIP, un Référendum d'Initiative Partagée sur la question de la fin de vie et de l'euthanasie pour faire encore évoluer la loi.

Pour Mathieu, Daniel sait qu'il n'y a plus grand chose à faire. "Il ne me reste qu'à le tuer. Peut-être que je le ferai..." confie Daniel, des sanglots dans la voix.