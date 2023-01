"Je voudrais retourner chez moi" : à Châtellerault, le désarroi des réfugiés ukrainiens

Leur arrivée avait fait beaucoup de bruit : cela fait près de 10 mois que les premiers réfugiés ukrainiens sont venus s'abriter dans la Vienne. Aujourd'hui ils sont 583 selon la préfecture, et leurs espoirs que la guerre se termine s'amenuisent semaine après semaine. Pourtant, à Châtellerault, tous ont le regard et le cœur tourné vers l'Ukraine.

"Dans la grande majorité, ils veulent rentrer chez eux", commence Claire Quintrie Lamothe, qui accompagne bénévolement plusieurs familles de réfugiés ukrainiens. Si certains ont trouvé du travail et prennent des cours de français, l'intégration reste compliquée. D'abord à cause de la barrière de la langue, mais aussi parce que certains ont, au fur et à mesure du temps, fini par être un peu oubliés : "certains sont dans des villages très isolés et n'ont pas de voiture donc ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne connaissent personne. Ils se retrouvent complètement démunis, avec parfois trois fois rien comme meuble". Abandonnés, selon la retraitée.

" Je voudrais retourner chez moi. La maison c'est la maison"

A ses côtés, Oksana 43 ans. Elle habite la résidence Les Renardières avec sa mère et sa fille de 13 ans. Depuis qu'elle est arrivée, elle prend des cours de français, s'occupe en faisant du sport et des sorties culturelles, et continue même à travailler un peu pour son employeur en Ukraine. Très enjouée, ses yeux se voilent pourtant dès qu'elle parle de son pays. Surtout que son mari est resté là-bas, et s'est engagé comme volontaire dans l'armée. Dès qu'elle le pourra, elle retournera en Ukraine : "la maison, c'est la maison", sourit-elle amèrement.

Sa fille de 13 ans, Zhenya, est scolarisée dans un collège de Châtellerault mais suit toujours en parallèle le programme de son école ukrainienne. "C'est très très important, pas seulement pour moi mais pour son avenir à elle" explique Oksana. Une manière aussi de garder un lien avec son pays. Au 15 décembre, sur les 583 ressortissants ukrainiens recensés par la préfecture de la Vienne, 185 sont mineurs.