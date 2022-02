Nirmal Purja, alias Nimsdai, celui qui a grimpé les 14 sommets de plus de 8.000 mètres en à peine plus de 6 mois, était de passage en Isère ce lundi, chez l'une de ses marques partenaires.

À la question : pourquoi personne avant vous n'avait réussi cet exploit ? Il répond sans hésitation sur un ton à la fois ferme et amusé : "parce que je n'étais pas là !" Rires dans la salle où se tient la conférence de presse. Mais ça vous pose le personnage. Un personnage qui s'est arrêté quelques heures ce lundi dans les locaux du service "Recherche et développement" de Sidas/Therm-ic, l'un de ses partenaires, à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.

Mantra

Des doutes, Nimsdai, ancien des Forces spéciales britanniques, ne semble pas en avoir - ou alors il les garde pour lui. Inconnu du petit monde de l'himlayisme il y a encore quelques années, il répète aujourd'hui son slogan comme un mantra : "peu importe d'où tu viens et quel est ton bagage : tu peux montrer au monde que rien n'est impossible, repousser les limites humaines". Son film "14x8000", mis en ligne à l'automne dernier, cartonne sur Netflix.

Le documentaire retrace son "projet possible" - car rien n'est impossible, vous avez suivi? Gravir les 14 sommets de plus de 8.000 mètres en 6 mois - il mettra quelques jours de plus mais davantage pour des raisons diplomatiques que physiques. Bien sûr il n'est pas le premier à gravir ces 14 géants : le grand Reinhold Messner a réalisé cet exploit dès 1986. Mais il lui a fallu presque toute une vie pour le faire ; "Nims" a plié l'affaire en quelques mois grâce à une motivation sans faille et à une équipe de Népalais aussi compétente que dévouée. "L'autre chose importante, poursuit-il, c'est ce que je voulais faire connaître les grimpeurs népalais qui ont été mis de côté pendant trop longtemps."

C'est d'ailleurs l'un des messages du film _: _"si ça avait été fait par un Européen ou un occidental, s'ils avaient fait ce film avec une personne différente, ça aurait eu 10 fois plus de retentissement ! C'est un fait". Aujourd'hui, rien n'a changé soutient-il, nous ne sommes "qu'au tout début de la prise de conscience". Ce n'est pas tant les Népalais qu'il dit défendre, mais "les humains" en général ; il veut "faire entendre la voix de ceux qui n'en ont pas".

Défense de l'environnement

Et puis, Nimsdai a un nouveau but dans la vie: la défense de l'environnement. "La montagne est ma maison et je dois faire tout ce qu'il est possible pour la protéger" souligne-t-il. Nimsdai a lancé le projet Big Mountain Cleanup. "On va nettoyer les déchets au Camp IV de l'Everest, au K2 aussi, explique-t-il. Au K2, ce n'est pas seulement les déchets, il y a toutes ces cordes sur lesquelles s'attachent les grimpeurs et qui sont en lambeaux. C'est le cas aussi sur l'Ama Dablam. Je prends juste ma part (à la protection de notre planète)."

Les critiques il les connait. Ses réponses sont bien rodées. Il dit vouloir s'engager pour la défense de l'environnement alors qu'on voit des hélicoptères dans son film? "J'ai utilisé trois fois l'hélico en tout pour les 14 sommets. Si vous, vous voulez gravir l'Everest, vous allez y aller à pied depuis ici ?", lance-t-il. Il a utilisé des bouteilles d'oxygènes? "Si tu marches devant, avec 35 kilos, que tu fais la trace dans la neige et que tu fixes les cordes, c'est dix fois plus dur que si tu es derrière sans oxygène et que tu suis la trace!" En tant que guide, il organise des expéditions commerciales et emmène des clients sur le toit du monde : n'est-ce pas contre-productif pour celui qui veut défendre l'environnement? À nouveau il répond par une question :"Chaque saison, environ 300 personnes escaladent l'Everest. Combien gravissent le Mont-Blanc? Des milliers !" - des dizaines de milliers même.

NimsDai © Radio France - Lionel Cariou

Nimsdai représente cette génération de Népalais bien décidés à compter dans l'Histoire. Il a fait partie de l'équipe qui a a réalisé la première ascension du K2 (8.611 mètres) en hiver - et il n'a pas utilisé d'oxygène artificielle. Et quand on lui demande s'il a un autre exploit en tête, il lance avec un sourire : "je ne sais pas mon frère... mais reste connecté!"