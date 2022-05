"Je voulais mettre les points sur les i" : L'ex PDG de Radio France Mathieu Gallet en dédicace à Périgueux

Il assure que ce n'est "pas un règlement de compte" mais ce livre en a tout l'air. Mathieu Gallet, ancien PDG de l'INA et de Radio France publie "Jeux de pouvoir" aux éditions Bouquins. Il est en dédicace ce samedi à 16h la librairie Marbot de Périgueux. Originaire de Villeneuve-sur-Lot, cette figure du monde médiatique français a une partie de sa famille à Périgueux et à Sarlat. Il se dit "très attaché" au Sud Ouest. Dans son livre témoignage, il revient justement sur son parcours jusqu'aux grandes sphères parisiennes.

J'étais l'instrument de cette rumeur, la victime collatérale

Il consacre une grande partie de son ouvrage à la rumeur qui lui prêtait une relation amoureuse avec Emmanuel Macron, pendant la campagne de 2017. "J'étais l'instrument de cette rumeur, la victime collatérale car la cible c'était Emmanuel Macron", raconte Mathieu Gallet au micro de France Bleu Périgord, dans la matinale de ce vendredi. "Je voulais mettre les points sur les i et tordre le cou à cette rumeur une bonne fois pour toute", poursuit-il.

Ce livre témoignage est aussi l'occasion de revenir en détails sur les polémiques qui ont émaillé son mandat à la tête de Radio France, et qui s'est terminé par sa révocation en 2018. Il raconte sa version des faits et cible tour à tour la ministère de la Culture de l'époque, Fleur Pellerin ou le Premier ministre Manuel Valls. Il accuse aussi les syndicats de Radio France d'avoir volontairement provoqué la polémique sur les travaux de son bureau, estimés à 100.000 euros. "J'ai donné mon témoignage, cette période m'a secoué personnellement", précise Mathieu Gallet.

Retour sur les polémiques de son mandat à Radio France

Il l'assure : les changements qu'il a initiés ont été bénéfiques, la radio publique ne s'est jamais aussi bien portée. Et la suppression de l'audiovisuel publique, promise par Emmanuel Macron dans les prochains mois, est "l'occasion de transformer et rénover en profondeur l'audiovisuel publique" selon lui. "J'appelle à la création d'une entreprise unique avec Radio France, France Télévisions et les autres médias publics pour être plus puissant sur le numérique notamment et toucher des publics plus jeunes."