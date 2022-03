"Je voulais remettre les mains dans la terre": les "mardis aux serres" reprennent à Nancy

La ville de Nancy relance ces "mardis aux serres", des ateliers d'apprentissage gratuits, sur inscription, pour des habitants volontaires au contact des jardiniers des parcs et jardins de Nancy. Des ateliers qui se déroulent aux serres municipales de Nancy, boulevard Lobau, un mardi sur deux. Trois heures pour apprendre les gestes du jardin et donner un coup de main aux équipes des parcs et jardins de la ville de Nancy. L'activité n'avait pas repris depuis le premier confinement en mars 2020.

Les mardis aux serres redémarrent à Nancy © Radio France - Cédric Lieto

De chaque coté des grandes tables au milieu des serres, on repique. Une vingtaine de jardiniers pour transférer les plans dans de plus grands contenants. Cela manquait à Marie-Claude : "je voulais faire les gestes, être dedans, avoir les mains dans la terre". 17 000 plants à repiquer en tout avec les conseils des agents des parcs et jardins, à commencer par le directeur Pierre Didierjean : "il faut tirer délicatement et ensuite borner, tasser la terre au niveau des racines pour la plante puisse bien reprendre".

Ce sont nos petits"

Il y a beaucoup de travail pour ces jardiniers mais c'est une vraie satisfaction explique Fanny, une habituée de ces mardis aux serres : "quand on va à la Pépinière ou au parc Sainte-Marie, je me dis que ce sont nos petits, on les suit tout au long de l'année, on aurait envie de marquer nos initiales pour encore mieux les suivre". Mais surtout, cet atelier jardinage ,c'est une bouffée d'oxygène pour Corinne, qui revient aux serres pour la première fois depuis deux ans : "vous ne pensez pas au conflit en Ukraine, vous ne pensez pas au prix de l'essence, vous ne pensez à rien. Ce n'est que du bonheur, vous pensez aux plantes, à la végétation. On se vide totalement la tête".

D'autres ateliers sont ouverts au public, les mercredis de la Pépinière et les jeudis du jardin Godron. Les inscriptions se font en ligne.