"Je vous demande de respecter nos vendeuses", en Mayenne des clients agressifs avec les commerçants

"Je vous demande de respecter nos vendeuses qui ne sont pas des robots". C'est le message que l'on peut lire chez un traiteur lavallois, quartier d'Avesnières, affiché sur son comptoir. Avec la hausse des prix et le climat ambiant, les clients dans les magasins sont globalement plus tendus que d'habitude. Et ce sont les gérants qui prennent de plein fouet leur mauvaise humeur. Laurent Sonnet appelle donc les Mayennais à davantage de bienveillance.

"Il y a une partie de la clientèle qui aujourd'hui n'est plus patiente. On voudrait tout, tout de suite. Si on a pas les bons produits, ça part tout de suite dans les tours (...) Mais nous on fait le maximum. On est des artisans. On essaie de fabriquer au maximum nos produits. Mais je trouve que les clients sont de plus en plus stricts, et on a du mal à comprendre qu'on puisse ne pas en avoir desfois. On se lève le matin pour que les gens puissent avoir le plaisir de manger des bons produits" s'exclame le commerçant.