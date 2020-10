Nouvel album de Francis Cabrel : le Périgourdin Jean Bonnefon a adapté un couplet en occitan

À l'aube revenant, c'est le nom du nouvel album de Francis Cabrel qui sort ce vendredi. Parmi les titres, on retrouve une chanson en occitan, Rockstars du moyen-âge. Le texte est de Claude Sicre, le chanteur des Fabulous Troubadours, et de Francis Cabrel. Le couplet en occitan a lui été adapté par Jean Bonnefon. "Lorsqu'un artiste de l'exigence cherche quelque chose, évidemment, vous ne prenez pas ça à la légère. [...] C'est un travail normal quand on écrit des chansons, mais c'était un peu compliqué vu le destinataire", explique le musicien et chanteur occitan.

"J'avais un peu de pression quand même..." — Jean Bonnefon

L'ancien homme de radio Jean Bonnefon et Francis Cabrel sont amis depuis longtemps. La chanson Rockstars du moyen-âge rappelle que les chanteurs d'aujourd'hui sont les troubadours d'hier. Adapter un couplet en occitan a demandé beaucoup d'exigence pour être en phase avec la chanson.

" Des gens se battent pour la langue occitane et je suis à leurs côtés" — Francis Cabrel, sur France 2