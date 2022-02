Jean Castex à Lourdes : ce que prévoit le plan de sauvetage présenté par le Premier ministre

Lors de sa visite dans les Hautes-Pyrénées le Premier ministre Jean Castex prévoit de signer à Lourdes un plan d'avenir prévoyant plus de cent millions d'euros pour redynamiser la ville et l'aider à se relever de la crise sanitaire. France Bleu vous détaille les grands axes de ce plan.

Jean Castex au secours de Lourdes : le Premier ministre est en visite ce jeudi 17 février dans la cité mariale des Hautes-Pyrénées pour concrétiser les promesses annoncées par Emmanuel Macron en juillet dernier. Il présente les grandes lignes du "PAL", le Plan Avenir Lourdes, une stratégie pour relancer l'économie et le tourisme de la ville, très touchée par la pandémie depuis deux ans. Ce plan prévoit cent actions à décliner sur les dix prochaines années, jusqu'à 2030. Une enveloppe de plus de 100 millions d'euros est déjà prévue pour 24 actions prioritaires, qui seront mises en œuvre dès les annonces de ce jeudi. L'Etat contribue à ce budget à hauteur de 38 millions d'euros.

Un plan en cinq axes

Ce plan se décline en cinq axes principaux pour répondre aux problématiques structurelles de la ville de Lourdes, aggravées par la crise sanitaire, et la relancer sur de bases saines. Le premier axe consiste à consolider Lourdes comme un leader du tourisme religieux, et de faire des efforts sur sa diversification, avec le projet de construire un auditorium, ainsi qu'un centre d'entraînement cycliste au Pic du Ger.

Le second axe porte sur l'urbanisme, avec la volonté de réhabiliter et moderniser la ville. Le PAL prévoit un plan façade, qui sera engagé dès cette année sur deux places lourdaises. Il prévoit aussi la rénovation de lieux emblématiques comme le Pont Peyramale et la porte Saint-Joseph. Un troisième axe sur de nouvelles impulsions économiques, avec de nouveaux projets est également prévu.

Le plan prévoit aussi de travailler sur l'accueil et l'accompagnement des travailleurs saisonniers, avec la création d'une maison des travailleurs unique et pérennisée : une maison France Service, avec une aide au logement, à la recherche d'emploi, et un accompagnement sur les droits sociaux.

Enfin, dans un cinquième axe, le plan prévoit des mesures pour améliorer la desserte de la ville, sur les routes, les rails et dans les airs, ainsi qu'une campagne de communication pour promouvoir Lourdes.

"On est comme Saint-Thomas, on ne croit que ce que l'on voit"

Si les commerçants et les habitants de Lourdes voient d'un bon œil la venue du Premier ministre, ils redoutent des effets d'annonce, sans actions concrètes. "Qu'il vienne prendre en compte nos problématiques, c'est déjà une bonne chose" reconnaît une gérante de restaurant, mais selon d'autres commerçants, plus méfiants, "il faut voir". En revanche, tous reconnaissent que Lourdes a besoin d'une main tendue et d'actions, car depuis le début de la pandémie, elle s'est muée en ville morte, de nombreuses enseignes fermant les unes après les autres.

"J'espère que ça nous apportera de quoi relancer le cœur de ville, le sanctuaire, le commerce, c'est un ensemble" explique Stefan, qui tient une boutique d'objets religieux juste devant l'entrée du sanctuaire. "On est une petite ville, mais ça fait travailler beaucoup de monde, c'est un gros bassin d'emploi Lourdes. J'espère que ça apportera quelque chose, mais nous sommes en période électorale, donc des promesses tout le monde en fait, nous on aime le concert. On est comme Saint-Thomas, on ne croit que ce que l'on voit".