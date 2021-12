En visite à Strasbourg, le Premier ministre a visité durant une heure le marché de Noël de la place Broglie. Après un point sur le dispositif de sécurité et les règles sanitaires en vigueur, il s'est prêté au jeu des selfies, a salué plusieurs exposants et reçu quelques cadeaux.

Jean Castex à Strasbourg : une visite du marché de Noël, entre sécurité et bain de foule

Après les hôpitaux de Strasbourg en fin d'après-midi, Jean Castex a visité le marché de Noël de la place Broglie ce vendredi 10 décembre. L'objectif de la visite : faire un point sur le dispositif de sécurité en place et sur le respect des règles sanitaires. Le Premier ministre s'est ensuite livré à une près d'une heure de bain de foule entre les chalets.

Satisfaction sur le dispositif de sécurité

Point de départ de la visite : un Algeco. Devant une carte de la ville plusieurs chefs de police ont présenté le dispositif de sécurité au Premier ministre. Un plan l'a semble-t-il satisfait : "On fait de la prévention sur le plan terroriste, comme sur le plan sanitaire", a-t-il adressé à la maire de la ville et à la préfète, présentes sur place. Avant de suggérer que le dispositif pourrait servir d'inspiration à d'autres événements.

Devant l'opéra, Jean Castex a ensuite démarré un bain de foule, rappelant à qui le veut qu'il connait bien l'Alsace pour y avoir passé quatre années, lorsqu'il était président de la chambre régionale des comptes. "J'aurais presque pu être naturalisé alsacien Madame, vous savez", rigole-t-il en s'adressant à une passante.

Sur le chemin, le Premier ministre a surtout échangé avec différents groupes de policiers et d'agents de sécurité et félicité les médiateurs covid, qui convainquent certaines personnes récalcitrantes à se faire vacciner : "On a dépassé les 90% de primo-injections en France aujourd'hui", s'est-il enorgueilli.

C'est beau ça, c'est typiquement alsacien

Il s'est ensuite arrêté devant une bonne dizaine de chalets, s'exclamant régulièrement devant les étals de nourriture - "Ca a l'air appétissant" -, ou de broderie "C'est beau ça, c'est typiquement alsacien".

Il a accepté au passage quelques cadeaux, comme un énorme cœur en pain d'épice offerte par Laurence, présente au marché de Noël depuis 25 ans. "J'en ai déjà offert à Monsieur Macron et à Monsieur Cazeneuve. Je pense que Monsieur Castex a aussi besoin de s'évader de temps en temps. Je suis très fière de lui avoir offert ce symbole de l'accueil alsacien", témoignait-elle.

Jean Castex s'est aussi laissé tenter par un stand de boule mousse.... sans tomber dans le piège de les manger hors des stands de restauration, malgré les suggestions du vendeur.

Samedi 11 décembre, le Premier Ministre rendra hommage aux victimes des attentats il y a trois ans, avant d'inaugurer le Contournement Ouest de Strasbourg.