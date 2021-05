Jean Castex adapte le calendrier des vacances aux Mondiaux de ski alpin de Courchevel-Méribel 2023

La Fédération française de ski le réclamait lourdement, elle a obtenu satisfaction. A Bourg-Saint-Maurice, lors de son discours de présentation du plan "Avenir Montagne", le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il adaptait les vacances scolaires aux Mondiaux de ski alpin de Courchevel-Méribel en 2023. Concrètement, ça permettra aux habitants des pays de Savoie d'assister plus facilement aux épreuves, et aux Parisiens de trouver plus facilement un hébergement.

J'ai décidé d'adapter les dates des vacances scolaires à cet effet, en positionnant la zone A en premier en 2023, et la zone C en premier en 2024 - Jean Castex, ce jeudi à Bourg-Saint-Maurice

But de l’opération : permettre à la zone A - la nôtre, l’Académie de Grenoble - d’être en vacances du 6 au 19 février pendant les Mondiaux, en déplaçant sur le calendrier la zone des Parisiens en fin de cycle - à partir du 19 février -.