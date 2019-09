Jean Chauvin, directeur du SDIS 21 : "on a été bloqués et harcelés par une quarantaine de pompiers surexcités"

Des annonces jugées insuffisantes

La maison des pompiers de Côte-d'Or brûle toujours ! Malgré des propositions concrètes dévoilées cette semaine par la présidence du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 21), il n'est pas question en l'état de mettre fin à la grève, qui dure depuis la fin du mois de juin.

Factuellement, le dialogue social est rompu

Au total, une quinzaine de postes devraient être créés en 2020, des ambulances supplémentaires mobilisées. Insuffisant, estiment les syndicats, ils veulent 30 postes supplémentaires, et ne mettront pas fin au mouvement tant que leurs revendications n'auront pas été entendues en totalité. Alors le dialogue est-il rompu entre syndicats et cadres du SDIS 21 ? Oui, répond sans ambages le colonel Jean Chauvin, et selon lui, la faute en revient à certains pompiers "surexcités" :

_"On essaie de travailler avec tout le monde, mais c'est vrai qu'on est confronté à un dialogue social difficile, et même qui a été rompu. Les gens doivent savoir que jeudi dernier, alors même qu'on travaillait avec la principale organisation sociale (La fédération autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés, SPP-PATS, ndlr) à répondre à leurs revendications, mon bureau a été visité, le drapeau du corps départemental a été décroché, remplacé par le fanion jaune de la fédération autonome. On a été bloqués pendant deux heures et demi à peu près par une quarantaine de pompiers surexcités, on s'est fait harceler, dans des conditions inadmissibles. Donc factuellement, le dialogue est rompu, pas de notre fait, je ne pense pas." _

Hiérarchie "piégée" ?

Les mots sont forts, à la mesure d'une situation devenue inextricable. A la mesure, à en croire les élus syndicaux, du désarroi général face au manque de moyens. "Je pense que les choses ont été préparées d'une manière constructive. Clairement, il y a une vraie responsabilité de représentants sociaux qui nous ont piégés, alors même que l'on est dans l'apaisement depuis des mois, qu'on construit, qu'on négocie avec les contributeurs des moyens, que l'on a obtenus. Donc ce n'est pas correct. C'est incroyable, mais c'est la réalité."

Des annonces tardives ?

Le colonel Chauvin se défend d'avoir voulu jouer la montre. Les choses ont été dites et faites dans l'ordre, tout simplement, et les syndicalistes étaient parfaitement au courant : "Il faut savoir que les SDIS en France sont évalués de façon périodique, tous les cinq ou six ans. Nous, on a été évalués en février, et mes chefs attendaient les conclusions de ce rapport avant de se déterminer. Ce rapport analyse de manière approfondie toutes les données du service, et en fonction de ça émettent des recommandations. Il est bien évident que les contributeurs publics ne peuvent pas se positionner. On a toujours été très clairs là-dessus, les représentants sociaux le savaient. On a reçu le rapport le 28 août par mail, et on a fait nos recommandations le 5 septembre."

Va-t-on tout droit vers un drame, comme le disent les pompiers en grève ? Le colonel Chauvin ne le pense pas : "les conclusions du rapport d'évaluation sont plutôt rassurantes, des zones de vulnérabilité sont décrites, à nous de les résoudre. Là encore, il y a je pense un peu d'excès dans tout cela.