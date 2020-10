Jean-Christophe Parisot, premier préfet handicapé de France est mort

Jean-Christophe Parisot, premier préfet handicapé de France est décédé, il était atteint d'une myopathie et militait depuis toujours pour la cause des handicapés. Il vivait dans l'Hérault depuis 2010.

Le 1er janvier 2014, Manuel Valls le fait chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur.Jean-Christophe Parisot de Bayard premier préfet handicapé de France est mort ce weekend à l'âge de 53 ans. Il était paraplégique atteint de myopathie, maladie génétique évolutive. Il était un militant actif de la cause des personnes en situation de handicap, en 1989 par exemple, alors étudiant à Sciences-Po paris, il fonde la ligue des étudiants handicapés et devient leur porte parole auprès du ministère de l'éducation nationale.

En 2002 et 2007 il tente de se présenter à l'élection présidentielle, mais n'obtient pas les signatures nécessaires.

Nommé secrétaire de la préfecture du Lot à Cahors en 2008, puis sous-préfet hors cadre et enfin préfet en mission de service public sur le thème de l'exclusion. Il devient ainsi le premier préfet handicapé de France.

Arrivé dans le département de l'Hérault en 2010 il était chargé de mission à la cohésion sociale et à l’égalité des chances à la préfecture de Montpellier, en janvier 2016, il est nommé président du CORA de l'Hérault (Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme).

Le 1er janvier 2014,il est chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur.

À côté de son engagement politique, associatif et sociétal, Jean-Christophe Parisot a été ordonné plus jeune diacre permanent de l'Église catholique en France le 22 juin 2002.

Marié et père de quatre enfants Jean-Christophe Parisot est aussi un descendant du chevalier Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, en 2012, il est d'ailleurs autorisé à ajouter Bayard à son patronyme. Il effectue un énorme travail de recherche sur cet ancêtre.En 2017, il présente même un crâne qui pourrait être celui de son aïeul du XVème siècle. Les analyses ADN permettent de savoir alors à quoi il ressemblait : châtain, les yeux foncés et la peau pâle.

Jean-Christophe Parisot a écrit plusieurs ouvrages : en 2002 Vivre même si je souffre, en 2011, Préfet des autres. En juin 2018, il publie un essai sur les conséquences sur la société de la GPA et de la PMA, Bébés 2.0, De l'ubérisation de la filiation. En janvier 2020, il publie Le Manifeste des humains fragiles où il alerte les lecteurs sur la situation des oubliés de la République.