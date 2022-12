C'était une rumeur depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel, Jean-Claude Blanc, ancien dirigeant du PSG, devient PDG d'Inéos Sport ; les principaux actionnaires de l'OGCNice. Selon le club, il "supervisera l'ensemble du portefeuille sportif d'INEOS, qui couvre le football, la Formule 1, la voile, le cyclisme, le rugby et la course à pied. Dans ce cadre, il travaillera en étroite collaboration avec Dave Brailsford qui se concentrera sur la gestion de la performance de très haut niveau. La responsabilité de l'exécution et de la gestion dans les activités sportives reste du ressort de la direction de chaque équipe sportive". On ne sait donc pas si son arrivée aura des répercussions très concrètes pour le club. En tout cas, Inéos a fait savoir que Jean-Claude Blanc sera aussi responsable du développement d'installations de pointe dédiées à chacune des équipes détenues par INEOS, du développement de leurs « business plan » et de la croissance de leurs marques mondiales, ainsi que leur développement au sein d’un groupe sportif international intégré.

Tout le monde est content !

Sir Jim Ratcliffe, président d'INEOS, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Jean-Claude en tant que CEO d'INEOS Sport, avec ses nombreuses années d'expérience dans différents sports. Nous avons de grandes ambitions pour toutes nos équipes sportives avec une ambition particulière d'élever nos standards dans le football et Jean-Claude apportera son flair entrepreneurial et innovant à toutes nos équipe." De son côté Jean-Claude Blanc a lui précisé : qu'il était "très honoré et fier de rejoindre Jim Ratcliffe et son impressionnante équipe de direction au sein d’INEOS. Je suis impatient de contribuer à la construction et au développement de tous les actifs sportifs d'INEOS et de guider, avec le conseil d'administration d'INEOS Sport, chacune des directions des équipes sportives existantes vers un succès encore plus grand".