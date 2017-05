Jean-Claude Boulard, sénateur maire du Mans soutiendra les candidats de la majorité présidentielle aux législatives

VIDEO : Jean-Claude Boulard, sénateur maire du Mans est l'un des premiers élus à avoir soutenu Emmanuel Macron. Il nous parle de la refondation du PS et des législatives

Trois jours après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, Jean-Claude Boulard le sénateur maire du Mans est notre invité ce mercredi sur France Bleu Maine. L'élu sarthois qui a soutenu Emmanuel Macron pendant la campagne nous parle de la refondation du PS et des législatives.

Le PS est ma famille politique

"Je suis toujours dans ma famille et j'ai toujours ma carte au PS" nous dit Jean-Claude Boulard, sénateur maire socialiste du Mans. Et quand on lui demande s'il sera ce mercredi soir au meeting de Bernard Cazeneuve et Stéphane Le Foll pour lancer la campagne du PS des législatives, il répond : "c'est mon absence qui poserait problème. Ma présence est normale, Bernard Cazeneuve est encore premier ministre, et il est parfaitement normal que le maire du Mans soit présent. C'est une question de courtoisie".

Je soutiendrai les candidats de la majorité présidentielle

Et pour les législatives, Jean-Claude Boulard élude un peu la question : "les candidats de En Marche ne sont pas encore connus; je serai aux côtés des candidats de la majorité présidentielle pour qu'Emmanuel Macron réussisse, ils doivent s'inscrire dans son projet présidentiel. Ce sera ça mon critère. J'attends les déclarations des uns et des autres. Pour réussir, il faut des députés qui adhèrent à son projet et qui s'engagent".

Il faut rajouter un D à PS

"Le PS n'a jamais tranché à savoir s'il était un parti social démocrate ou pas" poursuit Jean-Claude Boulard, sénateur maire socialiste du Mans, moi ça fait longtemps que j'explique qu'il faut ajouter un D pour faire un parti social démocrate. Il aura tout à fait sa place dans la majorité présidentielle. Il faut devenir parti social démocrate, ajouter un D à PS, c'est pas difficile".

Maire ou sénateur, je ferai connaître mon choix après les législatives

"Demain, je prendrai toutes mes responsabilités pour que le président Emmanuel Macron réussisse. Et si on me dit, qu'il faut que je sois exclu du PS, je prendrai mes responsabilités. C'est à ma famille de décider, ce n'est pas à moi". Quant à la loi sur le non cumul des mandats, à savoir s'il a choisit entre son mandat de maire ou de sénateur, il répond : "j'ai promis de me prononcer en juin, j'attendrai la fin des législatives pour me prononcer".