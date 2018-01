Chamrousse, France

Les JO de Grenoble ont quelque part aussi été ceux de Chamrousse. La station accueille en 1968 les épreuves les plus attendues, celles de ski alpin. Et l’équipe de France brille sur les pentes du massif de Belledonne. Huit médailles (sur les neuf remportée en 1968 par la délégation française), dont les trois titres de Jean-Claude Killy et celui de Marielle Goitschel.

Léo Lacroix, Jean-Claude Killy et Marielle Goitschel encadrent l’actuel maire de Chamrousse, Philippe Cordon © Radio France - Antonin Kermen

Jean-Claude Killy, Marielle Goitschel étaient présents à Chamrousse, comme Léo Lacroix, qui avait prêté serment au nom des athlètes lors de la cérémonie d’ouverture. Les anciennes gloires de l’équipe de France étaient accompagnés d’autre skieurs (Jean-Luc Crétier, Florence Masnada) et de personnalités, comme le prince Albert de Monaco.

« Je ne pensais pas que cela prendrait une telle ampleur » Jean-Claude Killy à propos de ses trois médailles d’or en 1968

« Ça fait remonter un tas de souvenirs »

Le public présent à Chamrousse pour ce 50ème anniversaire des JO n’en a pas perdu une miette. « Ça fait remonter tout un tas de souvenir, c’est un peu de la nostalgie mais ça fait plaisir » assure Jean, qui avait assisté aux épreuves en 1968. Gérard lui aussi était en bord de piste il y a 50 ans, il a ensuite passé toute sa carrière professionnelle à Chamrousse et il est affirmatif, sans les JO, sans les médailles de Jean-Claude Killy, la station de Belledonne n’aurait pas eu la même histoire : « Ça a été un coup de booster pour la station ».

L’un a prêté serment, l’autre a été triple médaillé d’or. Amis depuis de longues années, Jean Claude-Killy et Léo Lacroix étaient à nouveau ensemble à Chamrousse © Radio France - Antonin Kermen