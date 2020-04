Jean-François Bazin ancien président du Conseil Régional de Bourgogne est mort

Président du conseil régional de Bourgogne entre 1993 et 1998, Jean-François Bazin est mort ce vendredi 17 avril 2020, son décès serait sans lien avec le Covid-19.

Jean-François Bazin (à gauche) lors du vernissage de l'exposition "Le pinard des poilus" réalisée par la chaire UNESCO "Culture et traditions du vin"

Journaliste, homme politique, écrivain Jean-Francois Bazin né un 26 juillet 1942 à Dijon s'est éteint ce vendredi au CHU à l'âge de 77 ans dans cette même ville. Sa mort n'aurait pas de lien avec le Covid-19.

Premier adjoint de Robert Poujade

Jean-François Bazin fut notamment président du Conseil régional de Bourgogne de 1993 à 1998 et membre du Conseil municipal de Dijon de 1971 à 2008. Il aura également été premier adjoint de Robert Poujade, l'ancien maire de Dijon décédé le 8 avril dernier, dont il fut un proche collaborateur.

Chantre de la Bourgogne

Auteur de nombreux ouvrages, bibliographies et romans autour du vin et de la Bourgogne on retiendra notamment Histoire du vin de Bourgogne, Paris, Éditions Jean-Paul Gisserot en 2002 ou encore Le chanoine Kir : la vie fantasque d'un homme politique en soutane, Paris, Colin, 2018.