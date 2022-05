Finale de la Champions Cup : "la meilleure fan zone, ce sera tout le Vieux-Port", le maire de La Rochelle

Le Stade Rochelais sur le toit de l'Europe ? Tout le monde en rêve en Charente-Maritime et bien au-delà. Les supporters seront nombreux samedi au Stade Vélodrome de Marseille pour aider les Maritimes à vaincre le Leinster (coup d'envoi à 17h45). Et ils seront également des milliers sur les terrasses des bars et restaurants du centre-ville à pousser derrière les jaune et noir et - on l'espère - faire la fête aux alentours de 19h30.

Les espoirs et l'engouement populaire suscités autour de cette nouvelle finale européenne génère une interrogation : pourquoi la ville n'a pas souhaité mettre en place une fan zone ? Le mieux placé pour y répondre, c'est encore le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine.

De nombreux supporters regrettent l'absence de fan zone pour cette finale. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ?

Ecoutez, on a réfléchi, on a travaillé, on en avait fait une il y a trois ans maintenant et là, on est encore en période de Vigipirate, c'est-à-dire qu'on doit avoir des conditions de sécurité très élevées et donc c'est assez compliqué. Par ailleurs, la meilleure fan zone, c'est la place Saint-Jean d'Acre, mais qui est aussi un parking très important pour tout le fonctionnement du tourisme. On est sur un week-end de quatre jours, un week-end où il y a beaucoup de monde sur La Rochelle. Ca aurait quand même beaucoup gêner les restaurateurs si on avait bouclé toute cette zone.

Au final, il y aura des supporters un peu partout ?

En prenant tout en compte, on s'est dit que finalement, la meilleure fan zone, ce sera tout le Vieux-Port avec les rues adjacentes où les restaurateurs, les bars pourront tourner leur écran vers l'extérieur. On pourra ainsi regarder la finale avec des amis, avec des collègues dans de bonnes conditions en étant dehors. Et puis, bien sûr, de pouvoir faire la fête sur place, sur la finale est au bout, comme cela a été le cas pour la demi-finale l'autre jour.

Mais n'est-ce pas plus compliqué de sécuriser le centre-ville avec des supporters disséminés un peu partout ?

Le Vieux-Port est naturellement sécurisé par des bornes qu'on a installées au moment où on a fait les travaux du Vieux-Port. Donc, il est déjà lui-même sécurisé. Une fan zone, c'est différent. Il faut vraiment tout organiser pour pouvoir la faire fonctionner. Et le bilan qu'on avait tiré la dernière fois était mitigé. Il y a eu des éléments très positifs, mais c'était mitigé. Donc on s'est dit non, on va laisser vivre la ville au rythme des bars, des restaurants et puis ensuite, tout le monde se retrouvera sur le port, évidemment.

Pour dimanche ? je ne vais pas en dire plus, vous savez, on est tous un peu superstitieux

Et le stade Marcel-Deflandre n'était pas une option ?

C'est l'option qui a été examinée également. Mais on est un peu décentré par rapport au Vieux-Port. Et puis, par ailleurs, on va préparer des chantiers sur le stade Marcel-Deflandre, conjointement avec le Stade Rochelais, on a pensé que c'était la meilleure solution.

Le meilleur scénario serait qu'il y ait une prolongation dimanche avec la Coupe ?

Évidemment que si nous avons la victoire, on a tout prévu. Mais je ne vais pas en dire plus, vous savez, on est tous un peu superstitieux. Donc évidemment, toutes les options sont déjà préparées au cas où. Il y a quelque chose de très bien qui sera fait, notamment avec l'objectif que le public puisse voir les joueurs les féliciter en direct.

Avec un défilé et un bain de foule en bus à impérial sur le coup des 19 heures ?

Je vous en dis pas plus, mais évidemment tout a été prévu, notamment les conditions de sécurité. Attention, l'autre jour, il y a eu pas mal de monde qui a sauté dans l'eau. La marée était haute, il faisait très chaud. La situation sera différente cette fois. On sera plutôt en basse mer, donc on recommande vraiment de ne pas sauter dans le port, ne serait-ce que parce qu'il y aura pas beaucoup d'eau, ça peut être dangereux et puis la température risque d'être moins élevée. Mais toutes les conditions d'un très bel événement, tant samedi que dimanche, sont bien sûr préparées.

L'équipe de France Bleu La Rochelle derrière le Stade Rochelais © Radio France - © France Bleu La Rochelle

France Bleu... jaune et noir

France Bleu La Rochelle sera une nouvelle fois aux couleurs du Stade Rochelais ce week-end à l'occasion de cette finale européenne entre le Stade Rochelais et les Irlandais du Leinster. Une émission spéciale "finale" présentée par Matthieu Moebs vous sera proposée dès 17h, en direct du bar La Renommée au plus près des supporters qui n'ont pas pu faire le déplacement à Marseille.

On attend également vos pronostics et encouragements au standard de France Bleu La Rochelle en composant le 05.46. 50.67.68. La finale sera commentée par Gérald Paris et notre consultant Didier Morin au stade Vélodrome.