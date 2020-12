Jean-François Hurth, le casque et le képi

Jean-François Hurth se raconte dans "Mineur et Commissaire", témoignage et récit de ses différentes vies truffé d'anecdotes et emprunt de nostalgie.

Le casque, puis le képi... C'est une étonnante reconversion et une vie professionnelle bien remplie que retrace Jean-François Hurth, un messin de 79 ans, dans son ouvrage "Mineur et Commissaire. Une vie, quelle affaire". Une autobiographie qui retrace sa descente à la mine et son passage ensuite dans la Police Nationale. "Au départ je voulais écrire ce livre pour mes enfants. et au fur et à mesure que je me souvenais, j'ai ajouté des pages et des pages. Et c'est finalement devenu un récit de vie."

A la mine pour une Vespa

A 16 ans, il suit les traces de son père et va à la mine à Petite-Rosselle "pour avoir une Vespa." Au retour de son service militaire et de la guerre d'Algérie, il assiste à la mort d'un de ses camarades du fond, écrasé par un bloc de charbon. "J'ai eu beaucoup de chance ce jour la. Et ça a été le déclic." Pour autant, il ne regrette pas son temps passé à la mine et se rappelle avec nostalgie de la vie au jour : "On avait plein d'avantages en nature : le logement, des colonies de vacances, des clubs de sport... Et surtout, on ne sauvait pas qu'il y avait un ailleurs. Et quand on ne sait pas que son lit et dur, on dort bien."

"Fier" de sa carrière

Cet ailleurs, c'est donc avec le concours de la police qu'il le découvre, avec une anecdote savoureuse sur ses débuts en uniforme. "On m'avait dit, chez les CRS, tu vas être tranquille. Manque de chance, nous sommes presque en 1968 !" Il vit alors les barricades, Paris en colère, la France en feu... Jean-François Hurth sort ensuite du rang et entame une carrière d'officier qui le mènera à Nancy, Metz, Forbach, Freyming-Merlebach, Epinal. Un avancement dont il se dit "fier" aujourd'hui. Il garde d'ailleurs toujours un regard bienveillant sur ses anciens collègues et goûte mal aux critiques dont fait l'objet l'institution. "Ces Cassandre qui nous disent : ha mon dieu, encore une bavure ! Il y a une intervention de police toutes les 7 secondes en France. imaginez combien cela fait dans une année... Le policier est un homme comme tout le monde, et parfois il peut se tromper."

"Mineur et Commissaire. Une vie, quelle affaire", publié à compte d'auteur, 2020, 15 euros. Commande et renseignements à jfm.hurth@orange.fr