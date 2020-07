Les Carnets du Ventoux retracent le paysage imaginaire de l'écrivain Jean Giono

La revue "Carnets du Ventoux" consacre un numéro à deux géants de Provence: le Ventoux et Jean Giono. L'écrivain n'a jamais gravi le Ventoux mais il parle d'un "divin sommet." Le Ventoux borne l'imaginaire romanesque et intime de l'écrivain de Haute Provence.

Le Ventoux, divin sommet de Jean Giono

Bernard Mondon, le directeur des Carnets du Ventoux consacre une soixantaine de pages à l'itinéraire de Jean Giono autour du Ventoux. Jean Giono a placé très haut dans son imaginaire cette montagne : "ce Ventoux, Jean Giono dit 'c’est le divin sommet', la montagne où on ne va pas. On la regarde. 'On irait pour y faire quoi?' se demande jean Giono'. L'écrivain souhaite que la montagne reste dans son imaginaire. Sa fille confie aux Carnets du Ventoux qu’elle "n'a _pas le souvenir que son père ait gravi le Ventoux_. Pour lui, c’est déjà de la haute montagne".

Bribes de Vaucluse dans les romans de Jean Giono

Jean Giono place le Ventoux comme une limite de son pays romanesque et intime mais le Vaucluse apparaît dans l'oeuvre de l'écrivain. Bernard Mondon a attentivement relu l'oeuvre de jean Giono : "s’il n'a pas installé un grand nombre de ses romans sur la montagne elle-même, en revanche il n’a cessé d’arpenter le pays autour, le plateau d’Albion, le plateau de Sault et le Vaucluse en général".

Le directeur des Carnets lit "des bribes de lieux connus Sault, Ferrassières, Avignon où il place les premiers décors du Hussard sur le Toit. Il trace trés loin la limite de son pays. Le Ventoux borne l’horizon de Jean Giono".

